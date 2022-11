TOP 14. VIDÉO. Grâce à une défense de fer, Carbonel et le MHR font tomber Toulon à Mayol

En clôture de la 10ème journée de Top 14, le MHR est venu faire un gros coup à Mayol, en faisant tomber un Toulon bien trop imprécis. Pour son retour chez lui, Carbonel a été excellent.

En difficulté depuis le début de saison, Montpellier se déplaçait à Toulon ce dimanche soir pour faire un gros coup, et pourquoi pas enfin lancer sa saison en Top 14. Chose faite, puisque les coéquipiers de Mercer ont réussi à s'imposer sur le score de 16-26, faisant tomber par la même occasion le RCT pour la première fois de la saison à domicile. Bien rentrés dans le match, les champions de France en titre ont d'abord profité d'une bourde de Gaël Dréan pour inscrire le premier essai de la partie, par l'intermédiaire de Camara. Rapidement menés 0-13, les locaux ont dû attendre la 43ème minute et une pénalité de Benoît Paillaugue pour ouvrir leur compteur, la faute notamment à une défense montpelliéraine très solide. Mais voilà, le début de seconde période est à l'avantage de Toulon : l'on se dit alors que les hommes du duo Azéma-Mignoni peuvent revenir, et à raison puisqu'en à peine 15 minutes, les Toulonnais reviennent à hauteur de leurs adversaires (59ème minute, 16-16).

Un second souffle qui sera de courte durée. Encore trop imprécis et indisciplinés, les Toulonnais reculent petit à petit en fin de rencontre, avant de craquer par deux fois : d'abord sur une pénalité de Carbonel (auteur d'un sans faute ce dimanche), puis à 5 minutes de la fin, avec un essai de l'entrant Chauvac. Une dernière réalisation qui prive par la même occasion Toulon du bonus défensif. Un coup dur pour les Varois, qui, malgré un bon investissement durant l'ensemble de la rencontre, repartent bredouille. Quant à Montpellier, ce succès permet au champion de France de se placer à la 7ème place du classement, juste devant le RCT.

