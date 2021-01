Savez-vous quand et qui a inscrit le premier essai international à 5 points de l'histoire ?

Si Jean-Claude Skrela a inscrit le premier essai international à 4 points de l'histoire, c'est un Néo-Zélandais qui a marqué le premier essai à 5 points.

De nos jours, tous les supporters tiennent pour acquis qu'un essai vaut cinq points, une pénalité et un drop ajoutent trois unités tandis que la transformation équivaut à deux points. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Quand le rugby est né au début des années 1800, on ne comptait pas les points. Le but du jeu était seulement de franchir la ligne adverse puis d'essai de marquer un but. World Rugby nous rappelle via son site que c'est vingt ans après les premiers matchs que des points sont accordés aux buts, ce qu'on appelle aujourd'hui les transformations. Mais à l'époque, l'essai donne simplement le droit de tenter ce coup de pied. La règle va évoluer jusqu'à 1886, année où on décide que le but vaut trois points et l'essai un seul. Mieux valait donc avoir un bon buteur pour espérer l'emporter. D'autant plus que la pénalité fera son apparition peut après avec une valeur de deux points.



C'est finalement en 1893 que l'essai prend le dessus sur la transformation sous l'impulsion des Anglais et des Gallois. Après des tests, on choisit d'accorder trois point à l'essai et deux à la transformation pour un total de 5 points. La règle a été adoptée en 1894 par l'ancêtre de World Rugby. Et le premier match joué selon ce principe a été remporté 24 à 3 par l'Angleterre... sur le Pays de Galles. Logique diront certains. C'est finalement plus de 100 ans plus tard que le premier essai international à 5 points a été inscrit. Cette fois-ci, pas de Britanniques concernés, même son auteur fait partie d'une nation membre du Commonwealth.



Essai de Tuigamala en 1993 face aux Barbarians.



C'est en effet le 4 juillet 1992 en Australie lors d'un match entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie au Sydney Football Stadium que l'ailier des All Blacks Va'aiga Tuigamala est entré dans l'histoire. La règle était entrée en vigueur dans l'année. Et c'est seulement après cinq minutes de cette rencontre comptant pour la Bledisloe Cup que Tuigamala a pris le meilleur sur la légende David Campese. L'Australie remportera ce match 16 à 15 grâce à un coup de pied de Michael Lynagh. Si bien que l'importance de ce premier essai à 5 points a un peu été oubliée. Sachez que l'Australie a aussi concédé le premier essai international à 4 points de l'histoire en 1971. Et c'est un Français qui en a été l'auteur : Jean-Claude Skrela, alors flanker chez les Bleus. C'était seulement son deuxième essai sous le maillot du XV de France.