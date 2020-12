Santiago Cordero sauve l'UBB en surgissant de nulle part dans le money time [VIDEO]

Ce vendredi soir, l'UBB s'est imposée sur la pelouse de Northampton grâce à l'essai opportuniste de Santiago Cordero sur une pénalité de Jalibert.

Les Bordelais ont eu chaud. Mais à l'instar du Stade Toulousain, ils ont réussi à s'imposer à l'extérieur lors de la première journée de la Champions Cup. L'UBB ne s'est pas facilité la tâche avec les cartons jaunes et Woki (47e) et Lucu (64e) dans le second acte. Mais jusque-là aucune des deux équipes n'avait réussi à faire la différence, Botica répondant à Biggar. Seuls trois points séparaient les deux formations alors la sirène approchait. Mais tout a basculé sur une pénalité de Matthieu Jalibert. L'ouvreur du XV de France n'a pas été en réussite à la 73e mais un joueur a senti le coup : Santiago Cordero. L'international argentin est-il devin ? Toujours est-il qu'il a senti que le cuir n'allait pas passer entre les perches. Au moment où le ballon a touché le poteau, il a surgi au nez et à la barbe des Anglais pour marquer le seul essai du match. Une réalisation victorieuse, transformée cette fois-ci par Jalibert au meilleur moment. Crédit vidéo : beIN SPORTS France