RUGBY. VIDEO. ''Un Dupont n'a pas la même importance qu'un Mbappé au PSG'', lance Moscato

Sur les ondes de RMC Vincent Moscato est revenu sur la défaite de Toulouse face aux London Wasps lors de la troisième journée de Champions Cup.

Dupont dépendance, pas de rythme, approximatif, les réseaux sociaux allument ToulouseLe week-end dernier, Toulouse s'est incliné sur la pelouse des Wasps dans le cadre de la troisième journée de Champions Cup. Au sortir de la rencontre Ugo Mola avait indiqué que certaines choses l'avaient dérangé. Du côté des supporters, on a trouvé le champion d'Europe approximatif et manquant de repères. D'autres ont insisté sur le fait que sans Antoine Dupont, le Stade Toulousain n'était pas aussi performant. Il est vrai qu'avec son demi de mêlée, le champion de France joue différemment. Et surtout, il gagne plus de matchs. D'aucuns de rappeler qu'en général, quand Dupont n'est pas là, les autres internationaux tricolores le sont également. Ce qui peut explique que Toulouse soit moins performant. Ce samedi, Dupont n'était pas là, mais Mola n'avait pas envoyé une équipe B.



Pourtant, les Wasps, réduits à 14 l'ont emporté. Un résultat qui pourrait renforcer l'idée selon laquelle le Stade Toulousain dépend beaucoup des performances de son numéro 9, récemment élu meilleur joueur du monde. "Bien sûr que le Stade-Toulousain est dépendant d’un joueur comme Antoine Dupont qui est le meilleur joueur du monde, c’est évident. Mais pas que ! Ce week-end, ils perdent mais pas parce qu'il n'y a pas Dupont. Ils auraient pu gagner sans Dupont !" a commenté Vincent Moscato. Si les hommes de Mola ont perdu ce match, c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas été performants collectivement. "Ils ont franchi 25 fois, ils les ont éclaté en mêlée en fin de deuxième période. Mais ils n’ont pas réussi à gagner c'est parce que sur la finition ça n’a pas été bon. Je ne pense pas que le demi-de-mêlée ait été catastrophique."



En l'absence de Dupont, c'est le jeune Martin Page-Relo qui était titulaire et non Alexis Balès remplaçant. "On ne peut pas dire qu’ils ont perdu car il n’y avait pas Antoine Dupont ! Ils ont perdu car ils ont été nuls !" Selon Moscato, le rendement de l’équipe n’a pas été suffisant. Il rappelle que le rugby est un sport avant tout collectif. "Un Dupont n'a pas la même importance qu'un Mbappé au PSG. C'est pas le même sport ! C'est pas LeBron James." Aussi fort soit-il, Antoine Dupont ne peut pas faire gagner son équipe à lui tout seul. Enfin, pas tout le temps car il a déjà montré par le passé qu'il pouvait faire basculer la rencontre en faveur de son équipe.