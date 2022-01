Dupont dépendance, pas de rythme, approximatif, les réseaux sociaux allument Toulouse

La défaite du Stade Toulousain face aux Wasps en Champions Cup malgré la supériorité numérique a laissé un goût amer dans la bouche des supporters.

Catastrophique. — Sebastien MisterFrak (@misterfrak12) January 15, 2022

Prendre 30 point contre une équipe à 14 c’est honteux. On a été que des pompes à vélo c’est affligeant avec un jeu déconstruit et sans aucun sens, des conquêtes approximatives et trop peu d’envie. Match qui devra servir de leçon à tous — Bastien (@Babagua33) January 15, 2022

Un match nul sans joué contre cette équipe très moyenne, un manque de rythme assez normal, des mauvais choix (beaucoup), un arbitre qui a compensé le carton rouge en fermant les yeux le reste du match, triste campagne.. January 15, 2022

On est dans le dur ; pas de rythme, joueurs pas au niveau, fébrile, ... Nos internationaux ne sont plus au niveau depuis les blacks et la dépendance Dupont !!! Y’a du boulot et les doublons arrivent ! Allez les 🔴⚫️ — Lolo33 (@Lolo3343125985) January 15, 2022

Honteux



Débarrassez le club des joueurs qui sont indignes de notre maillot. Il en va de notre survie — 🏆⭐❤️ LE DOUBLÉ 🖤🛡️🏆 (@AngelusCap) January 15, 2022

Monumental win for @WaspsRugby with 14 men against @ChampionsCup holders Toulouse! So much fight and guts by everyone involved! — Andy Goode (@AndyGoode10) January 15, 2022

This is one of THE European wins here from @WaspsRugby - so, so impressive 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Paul Morgan (@PaulMorganrugby) January 15, 2022

Avec sa présence au sol, Julien Marchand aurait pas fait de mal à Toulouse aujourd’hui… #WASST #WASvST — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) January 15, 2022

Toulouse a manqué de conservation dans ce match. Et quelques relances approximatives mal gérées... C'est frustrant. Trop de matchs annulés ces dernières semaines? #WASvST #WASST — Jérémy 🏉 (@rugbydavant) January 15, 2022

🏉 Perdre 30-22 à quinze contre quatorze pendant 50 mn !!! Très inquiétant ce Stade Toulousain qui déjoue et incapable de gagner en l’absence de Dupont 🔴 #WASvST pic.twitter.com/5FXrzEOA2Q — PhGault journaliste (@Philippe_Gault) January 15, 2022

J'ai comme l'impression que les Wasps ont trouvé LA manière de défendre face au Stade Toulousain. Presque sûr que si il y avait eu Dupont, ça aurait quand même été le même tarif. #WASvST #WASTLS — Erwan HARZIC (@EHarzic) January 15, 2022

Je dis pas qu on est Dupont dépendant je dis juste que depuis qu il est plus présent on joue plus, c est dingue #WASvST — amariall 100% 💉 (@yoshispower) January 15, 2022

Il faut assumer aussi, on est clairement à chier depuis 3/4 matchs, on propose rien dans le jeu, on fait des mauvais choix sur des actions décisives (balles clermont, le 2v1 de Ramos,….)

Il va falloir recommencer à respecter le rugby si on veut gagner de nouveau. #WASvST — kobefal (@kobefal) January 15, 2022

L arbitrage est peut etre limite, mais y a absolument rien à dire.

Toulouse déjoue completement . #WASvST — Booling A. (@a_booling) January 15, 2022

Allez on va oublier ce match ! Apéro !#WASPSST #WASvST — Guitoune (@Guingas31) January 15, 2022