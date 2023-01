RUGBY. VIDEO. L'exploit majuscule de Mont-de-Marsan sur la pelouse d'Oyonnax en Pro D2

Ce vendredi soir, Mont-de-Marsan a réussi là où tout le monde avait échoué en Pro D2 : battre Oyonnax, et qui plus sur sa pelouse. Le leader est enfin tombé.

Oyonnax va finir par croire que Mont-de-Marsan est sa bête noire. Avant ce match de vendredi soir, seules deux équipes avaient fait tomber les joueurs de l'Ain. Biarritz lors de la première journée, et le Stade Montois en J4. Désormais, l'USO compte trois revers au compteur. Et ce sont une fois de plus les Landais qui en sont responsables. Ils ont réussi l'exploit d'aller battre Oyonnax sur sa pelouse en ouverture de la 18e journée. Jusqu'ici, aucune équipe de Pro D2 n'y était parvenue. Un succès qui permet à Mont-de-Marsan de reprendre quelques points au leader oyonnaxien, largement devant avec 14 longueurs d'avance, mais surtout de prendre un peu d'air sur le BO, Agen, Colomiers.



Pour décrocher cette septième victoire de rang, les Montois ont réalisé un gros match de la première à la 80e. C'est d'ailleurs en marquant à quelques minutes de la sirène par Yoann Laousse Azpiazu qu'ils ont arraché les points du succès alors que l'USO menait 25 à 19. Ce sont pourtant les visiteurs qui avaient réussi la meilleure entame avec deux pénalités avant qu'Alexandre de Nardi intercepte à la 27e pour planter le premier essai. 13 à 5 à la pause, rien n'était fait pour les Landais. D'autant que les locaux réagissaient dès la reprise par Millet avant que Laclayat ne double la mise, faisant passer le score à 19 à 16 en leur faveur. Les buteurs ont ensuite répondu présent face aux perches aux alentours de l'heure de jeu. Mais les Montois n'étaient pas venus dans l'Ain pour se contenter du bonus défensif. Ils ont ainsi décidé de jouer rapidement une pénalité depuis leur camp pour crucifier les joueurs d'Oyonnax devant leur public.