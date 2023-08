RUGBY. VIDEO. Le Saviez-vous : La dernière visite du XV de France à Saint-Etienne s'était soldée par un 77 à 10 !

Ce samedi, le XV de France retrouve l'Écosse dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde. En 2001, les Bleus avaient passé 77 points aux Fidji.

Ce samedi, le XV de France retrouve l'Écosse dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde. Une semaine après avoir été battus à Murrayfield, les Bleus auront à coeur de s'imposer devant leur public. Les supporters tricolores n'ont en effet pas pu encourager leurs joueurs depuis le dernier Tournoi des 6 Nations.



L'attente a été bien plus longue pour les fans locaux. En effet, c'est la première fois depuis 2001 que les Bleus jouent sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Une belle répétition pour l'antre de la célèbre de la célèbre Association sportive de Saint-Étienne. En effet, quatre rencontres du Mondial s'y tiendront.



L'Argentine y affrontera notamment les Tonga le 22 septembre tandis que l'Australie y évoluera à deux reprises. Le 1er octobre, les Wallabies ont rendez-vous avec le Portugal. Ils auront déjà fait du repérage le 17 septembre face aux Fidji. Des Fidjiens qui sont déjà venus à Saint-Etienne. Ce sont eux qui avaient fait face à la France en 2001.



Devant 33 390 spectacteurs, ils avaient déjà les Tricolores dans le cadre de la tournée de novembre. Un match à sens unique puisqu'il y avait déjà 29 à 7 à la pause. À l'époque, les Fidjiens, bien que bons manieurs de ballons, n'étaient pas aussi solides globalement que maintenant. Si Lasagavibau avait marqué à la demi-heure, la France avait déjà fait la différence aux citrons.

La composition des Fidji :



Serevi - Vunibaka, Satala, Derenalagi, Delasau (Lasagavibau, 31) - (o) Little (Waga, 63, 78) - (m) Nasagavesi - Doviverata (cap), Tuikabe, Davu (Koyamaibole, 58) - Katalau (Nyholt, 83), Domolailai (Tuisese, 71) - Cavubati, Biutanaseva, Qiodravu (Nagi, 67)

Dès la 10e minute, Betsen avait trouvé la faille avant que le demi de mêlée, et futur sélectionneur, Fabien Galthié y aille aussi de son essai à la 27e. Poitrenaud et Bory avaient alourdi la marque en fin de première période pour un score déjà large en faveur des locaux. Dès la reprise, la France avait définitivement scellé le sort de cette rencontre avec trois essais de Magne, Dominici et Betsen, pour son doublé.



Christophe Dominici l'avait imité quelques minutes plus tard. La fête avait été belle avec des essais de Jeanjean, Poux ainsi qu'un doublé de Rougerie. Des réalisations à retrouver à partir de 3'51 dans cette vidéo.







Ce samedi, le score ne devrait sans pas être aussi large qu'à l'époque face à des Écossais bien décidés à faire tomber une nouvelle fois le XV de France à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. En face, les Tricolores auront à coeur de l'emporter avec la manière pour emmagasiner de la confiance. C'est une équipe très compétitive que Fabien Galthié a alignée. On espère qu'il y aura du spectacle.