RUGBY. VIDEO. Il y a 4 mois, France U20 pulvérisait l'Angleterre dans le 6 Nations !

Avant la demi-finale entre l'équipe de France des moins de 20 ans et l'Angleterre à la Coupe du monde, retour sur la victoire française lors du Tournoi.

Ce dimanche, l'équipe de France des moins de 20 ans affrontent l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de la catégorie. Les Bleuets sont en pleine confiance avant ce Crunch. Ils ont en effet remporté leurs trois matchs de poules. La France est la seule nation invaincue dans la compétition.



Ils ont tout d'abord facilement dominé le Japon en marquant plus de 70 points, puis battu la Nouvelle-Zélande dans des conditions compliquées. Finalement, ils ont validé leur billet pour les demies en prenant la mesure des Gallois.



Les jeunes Tricolores sont donc en pleine confiance avant ce choc. Et si cela ne suffisait pas, ils pourront se rappeler que leur dernier match face à cet adversaire s'est soldé par un large succès français. Qui plus est sur le sol anglais lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Le 10 mars dernier, les Bleuets avaient inscrit 5 essais par Drouet (36e), Gailleton (51e), Penverne (64e), Castro Ferreira (73e) et Guilly (79e) pour un succès 42 à 7.



Une rencontre qui pourra servir aux Français en vue du choc de dimanche. En effet, s'ils ont été habitués à prendre le score dans cette coupe du monde, ils avaient été bousculés en mars dernier. Les locaux avaient imposé un gros rythme dès l'entame. Si Reus avait ouvert la marque au pied à la 13e puis doublé la mise avant la demi-heure, il avait fallu attendre la fin du premier acte pour voir le premier essai tricolore.



Si bien qu'à la pause, la France menait "seulement" 13 à 0. Une bonne avance mais loin de garantir la victoire. D'autant que les locaux avaient marqué avant l'heure de jeu par Harris. Heureusement, la France avait également trouvé la faille quelques instants plus tôt. Un essai bienvenu car les visiteurs évoluaient à 14 à ce moment-là après le jeune de Capilla. RUGBY. Et si le phénomène Posolo Tuilagi embarquait avec le XV de France à la Coupe du monde ?L'indiscipline, c'est ce qui pourrait faire défaut aux Bleuets lors de cette phase finale. Ils ont écopé de plusieurs cartons jaunes durant la phase de poules. Et même d'un rouge contre le Pays de Galles. Heureusement, ils possèdent d'énormes ressources mentales et physiques. Ils l'avaient déjà prouvé en mars avec une grosse domination des avants face aux Anglais. Un pack qui a également fait souffrir ses adversaires pendant le Mondial à l'image d'un Posolo Tuilagi ultrapuissant.

La composition de la France lors du Tournoi :



Ferté – Bielle-Biarrey, Depoortere, Gailleton (cap), Drouet (Costes, 63) – (o) Reus, (m) Jauneau – Gazzotti (Guilly, 73), Capilla, Jegou – Tuilagi (Liufau, 61), Nouchi (Castro Ferreira, 72) – Affane (Julien, 73), Jouvin (Lacombre, 64), Penverne (Tabarot, 73)

Le deuxième ligne devrait à nouveau être aligné ce dimanche, tout comme Depoortere, Reus, Jauneau ou encore Gazzotti, pour ne citer qu'eux. En revanche, les titulaires de l'époque Bielle-Biarrey et Gailleton ne seront pas présents. Et pour cause, ils sont avec le XV de France pour préparer la coupe du monde 2023. Néanmoins, le groupe actuel possède suffisamment de talents pour battre une nouvelle fois l'Angleterre et rêver d'un troisième sacre de rang.