RUGBY. VIDEO. ''Fa mi fa sol do, viens danser'', les Bayonnais s'enjaillent sur du Gilbert Montagné

Après leur victoire à Nevers dans le cadre de la 19e journée de Pro D2, les joueurs de l'Aviron bayonnais ont donné de la voix sur du Gilbert Montagné.

Ce vendredi soir, Bayonne est allé s'imposer sur la pelouse de Nevers. Battus à domicile une semaine plus tôt à Jean-Dauger par Grenoble, les Basques avaient à coeur de se reprendre sous peine de laisser Oyonnax et Mont-de-Marsan prendre le large en cas de succès. Tandis que ces deux formations ont été battues, l'Aviron s'est lui imposé avec la manière sur la pelouse de Nevers, un prétendant sérieux aux six places qualificatives. Les Bayonnais sont repartis avec le bonus offensif. De quoi pardonner le faux pas commis face aux Grenoblois. Une performance qui méritait d'être célébrée comme il se doit. C'est comme souvent en musique sur le célèbre tube de Gilbert Montagné, les Sunlights des tropiques.