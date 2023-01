RUGBY VIDÉO. Ce jour-là, le 15 de France s’est transformé le temps d’une action en équipe de foot

Si l'on aime souvent comparer le football et le rugby, n'oublions pas que ces deux sports sont cousins. La preuve, avec cette action entre le 15 de France et le Pays de Galles.

Ne nous y trompons pas, nous, fans inconditionnels du ballon ovale, n'hésitons pas à tacler avec humour nos amis footballeurs. Parfois avec une pointe d'honnêteté, nous aimons bien les chambrer sur leur sport, ne cessant de le comparer avec le nôtre. Mais voilà, n'oublions pas que le rugby a été inventé... pendant une rencontre de football ! C'est en tout cas ce que la légende raconte, et ce même si des dérivés du rugby moderne existaient déjà dans l'Antiquité. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ces deux sports sont étroitement liés. Preuve en est avec cette action assez loufoque, qui a eu lieu lors d'une rencontre des 5 Nations entre le 15 de France et le Pays de Galles. En effet, et alors que les Bleus décident de lancer une attaque dans leur camp, un des centres français choisit de poursuivre au pied dans le dos de la défense. Et c'est à partir de ce moment-là que les Tricolores se sont transformés en footballeurs, puisqu'à la suite de ce jeu au pied, les deux centres, ainsi que l'ailier gauche ont tous réalisé un ''dribbling'' avec le ballon. Des choix peu académiques, qui ont néanmoins amené à un essai. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de s'inspirer d'autres sports !

