RUGBY. Imanol Harinordoquy : ''Antoine, enlève ton peignoir et remets vite les crampons''

Pour Eurosport, l'ancien Tricolore Imanol Harinordoquy a évoqué l'importance d'Antoine Dupont pour l'équipe de France en vue du Tournoi des 6 Nations.

Ce week-end, Antoine Dupont sera titulaire avec Toulouse face au Racing 92. Un retour très attendu par les supporters mais aussi par le staff de l'équipe de France. Le meilleur joueur du monde 2021 n'a plus rejoué depuis le 11 décembre dernier. La faute à la covid, mais pas que. Le demi de mêlée a besoin de retrouver du rythme avant le Tournoi des 6 Nations. Si les Tricolores veulent remporter la compétition comme ils le souhaitent, le Toulousain devra être sur le terrain. "On va avoir besoin de lui pour gagner le Tournoi, c’est certain. Donc Antoine, si tu nous écoutes, enlève ton peignoir et remets vite les crampons", a commenté Imanol Harinordoquy. L'ancien troisième ligne des Bleus fait notamment référence à la couverture du magazine GQ où le Tricolore est apparu dans un peignoir jaune. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux.



Pour l'heure, Antoine Dupont est de partout, sauf sur le terrain. "Antoine Dupont rafle tout. C’est une saison assez incroyable pour lui. Je crois que ça ne lui met pas de pression, tant mieux que ça dure." Il ne manque pour l'heure qu'un succès dans le Tournoi avant de pourquoi pas soulever la Coupe du monde en 2023. "C’est un vrai compétiteur, il a une volonté de gagner des titres collectifs et pas seulement individuels." Avant cela, c'est le match contre l'Italie qui l'attend. Harinordoquy estime qu'il aura le temps de retrouver le rythme avant la réception des Transalpins. "C’est un joueur qui a un potentiel physique monstrueux, au-dessus de la moyenne. Il aura le temps de se remettre en jambe s'il joue ce week-end puis contre l’Italie pour remonter un peu en puissance." Ce mois de repos forcé pourrait même lui avoir été bénéfique. C'est un Antoine Dupont plus en forme que jamais que l'on pourrait retrouver la semaine prochaine à Saint-Denis.