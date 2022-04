RUGBY. Champions Cup. ''Un titre à défendre mais pas grand-chose à perdre'', selon Romain Ntamack

L'ouvreur du Stade Toulousain Romain Ntamack est enthousiaste avant le match de retour en Ulster. Pour lui, le champion en titre n'est pas favori pour ce match.

Champions Cup. Toulouse. Antoine Dupont va-t-il manquer le déplacement en Ulster ?Battu par l'Ulster en 8e de finale aller de la Champions Cup, Toulousain se déplace en Irlande samedi pour un match retour qui va décider de l'avenir européen du Stade. Ce week-end, les hommes d'Ugo Mola pourraient bien dire au revoir à leur titre. Mais cette situation n'affole pas les joueurs si on en croit Romain Ntamack. "On va aller en Ulster avec certes un titre à défendre mais au final pas grand-chose à perdre. Je ne pense pas qu'on soit les favoris là-bas. Honnêtement, on y va avec beaucoup de décompression, pas de complexes. On y va pour jouer notre rugby et prendre un maximum de plaisir." Et c'est sans doute dans cette situation qu'ils sont les plus dangereux. Surtout qu'ils sont déjà parvenus à battre l'Ulster devant son public par le passé. VIDÉO. Champions Cup. Battre l’Ulster de plus de 6 points à domicile, Toulouse l’a déjà fait en 2020 !L'ouvreur tricolore estime qu'en dépit de la physionomie du match, avec le carton rouge de Mallia dans le premier acte, ils ont pris plaisir à jouer. "Samedi dernier, la plupart des joueurs ont pris un maximum de plaisir malgré la défaite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça avec autant de plaisir en attaque ou en défense, dans les moments compliqués. On a pris plaisir à relance du bout du terrain. On a vu qu'on faisait des actions extraordinaires. On n'a pas perdu notre rugby." Ils ont désormais pour objectifs d'aller là-bas avec les mêmes intentions, de tout donner sur le pré pour ne pas avoir de regrets à la fin du match.