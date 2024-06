RESUME VIDEO. PRO D2. Grenoble brisé, Vannes glorieux, la stratégie bretonne a eu raison des intentions grenobloises

En battant Grenoble (16-9) en finale de Pro D2, le RC Vannes a non seulement décroché son premier titre, mais a aussi inscrit la Bretagne dans l'histoire du rugby français.

Ce samedi, le rugby breton a gravé son nom dans les annales. Le RC Vannes remportant le bouclier de Pro D2 face au FC Grenoble sur le score de 16-9. Après 80 minutes d’une finale très intense, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont non seulement décroché leur premier titre de Pro D2. Mais ont également propulsé la Bretagne dans l’élite du rugby français pour la première fois de l’histoire. Un exploit mémorable sur la pelouse du stade Ernest-Wallon à Toulouse.

RUGBY. HISTORIQUE ! Vannes se hisse en Top 14 aux dépens de Grenoble après une finale mémorableLa stratégie des Vannetais était simple mais redoutablement efficace : prendre rapidement l’avantage et défendre ardemment. Dès la 11e minute, Camou a marqué l’unique essai du match, donnant le ton à une rencontre dominée par une défense infranchissable. Les Grenoblois, malgré leurs efforts, se sont heurtés à un véritable mur bleu, incapable de franchir l’en-but vannetais. Et ce, malgré de très nombreuses occasions.

Après l’essai de Camou, le score est passé à 7-3 suite à une pénalité de Davies récompensant une longue période de domination grenobloise. Cependant, la résistance héroïque des Vannetais a brillé de mille feux. À la 20ᵉ minute, un geste défensif salvateur d’Arrate a empêché Massa de marquer. Puis, Grenoble s’est à nouveau cassé les dents entre la 36ᵉ et la 40ᵉ minute sur la défense bretonne, perdant le ballon à plusieurs reprises.

La seconde période a suivi le même scénario. Les Bretons ont su exploiter les erreurs de leurs adversaires. Lafage se montrant impeccable face aux perches. Les attaques de Hulleu et Couilloud aux 70ᵉ et 73ᵉ minutes ont été repoussées avec courage et détermination, consolidant la domination défensive des Vannetais. Chaque minute qui passait rapprochait un peu plus le RC Vannes de l’histoire.

La conquête de ce titre marque un tournant pour le RC Vannes et pour le rugby breton dans son ensemble. Ce triomphe est le fruit d’un travail acharné, d’une stratégie bien pensée et d’une cohésion d’équipe sans faille. Les Vannetais ont prouvé qu’ils méritaient leur place en Top 14, et leur ascension fera date dans le monde du rugby français.

Pour Grenoble, qui a bataillé toute la saison pour jouer les premiers rôles, c'est énorme coup dur. Les Isérois vont devoir rapidement digérer cet échec pour se focaliser sur la réception de Montpellier. Un access-match sous tension au Stade des Alpes au terme duquel on saura qui évoluera en Top 14.

Le MHR va lancer toutes ses forces dans la bataille. Les Grenoblois auront-ils les ressources mentales et physiques après avoir beaucoup donné pendant ces phases finales. Une chose est sûre, s'ils veulent l'emporter, il leur faudra être beaucoup plus réalistes dans la zone de marque. Ils ne pourront pas se permettre de commettre 13 en-avants comme en finale face à Vannes.