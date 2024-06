RUGBY. HISTORIQUE ! Vannes se hisse en Top 14 aux dépens de Grenoble après une finale mémorable

Ce samedi à Toulouse, Vannes a remporté la finale de Pro D2 aux dépens de Grenoble. Le RCV est sacré champion de France. Un titre synonyme d'accession au Top 14.

Un match. C'est tout ce qui séparait Vannes ou Grenoble du titre de champion de Pro D2 et de la montée en Top 14. Ce samedi, Isérois et Bretons s'affrontaient à Toulouse en finale. Une rencontre qui s'annonçait à la fois indécise et passionnante entre une équipe revenue des enfers pour tenter de retrouver une place dans l'élite. Et une autre désireuse de réaliser un exploit historique en accédant à la première division. Dans un stade plein, notamment de supporters de Vannes, les joueurs étaient pressés d'en découdre. Si le RCV a eu la première belle occasion avec une touche à 5 mètres suite à un contre. Les Grenoblois ont montré qu'il ne serait pas si facile de leur marquer un essai avec un excellent contre en fin d'alignement.

Vannes attaque fort

Si d'aucuns pouvaient craindre que la pression ne prenne le pas sur intentions. On a vu beaucoup d'envie dès les premiers instants. Il n'y a pas eu de round d'observation, les Vannetais confisquant le cuir et multipliant les temps de jeu dans le camp du FCG. Une phase de domination qu'ils ont tenté de valider par un drop de Lafage, contré par Escande. Bien installés dans la partie de terrain iséroise, les Bretons ne ménageaient pas leurs efforts face à la défense blanche. Des efforts qui ont payé à la 11ᵉ minute avec l'essai de Camou après un gros travail des avants pour fixer les Grenoblois (12ᵉ, 7-0). Une première réalisation logique tant le RCV a dominé cette entame de match.

Après cette grosse séquence d'attaque-défense, le FCG a enfin pu faire vivre le cuir à son tour pour investir le camp breton. Et l'on a senti que tout pouvait aller très vite dès les premières passes effectuées par le FCG. Une première incursion récompensée par Sam Davies (16ᵉ, 7-3). Lequel a tenté plusieurs fois de jouer au pied derrière le rideau bleu. Mais c'est finalement sur un excellent ballon porté que Grenoble a eu sa plus belle opportunité de marquer. Mais Arraté a été décisif sur le plongeon de Massa en lui faisant dégueuler l'ovale sur la ligne alors que l'essai lui tendait les bras. Après 20 minutes, Vannes affichait plus de 70 % de possession, mais été maintenu dans son camp par les Grenoblois.

Grenoble manque de maitrise

En allant chercher une pénalité sur mêlée, alors qu'ils avaient eu chaud quelques instants plus tôt sur une initiative de Davies, les Vannetais ont enfin pu réinvestir le camp adverse avant la demi-heure. Mais comme en début de match, cette pénaltouche n'a rien donné en raison du contre grenoblois. A la 30ᵉ, le RCV avait perdu pas moins de quatre ballons dans ce domaine. Sous la chaleur toulousaine, les organismes étaient mis à rude épreuve. Aussi, le jeu au pied a pris le pas sur la passe. Une fois de plus, c'est la vista de Davies qui a permis à Grenoble faire souffler tout le monde. Il faut dire que le FCG avait un match de plus dans les jambes. Son adversaire ayant terminé à la deuxième place.

C'est en jouant une nouvelle fois rapidement une pénalité que les Isérois ont mis le feu à la défense de Vannes. Un temps fort de plus de trois minutes qui n'a pas été récompensé par des points après un nouvel en-avant proche de la Terre promise. Si bien qu'à la pause, seuls quatre points séparaient les deux formations (7-3). Mais personne n'a triché sur le pré avec 20 minutes de temps effectif lors du premier acte. Désormais, le Top 14 n'était plus à 40 minutes (ou plus). Et ce sont les Vannetais qui sont le mieux entrés dans cette deuxième période avec une pénalité récoltée au sol. La réponse a cependant été immédiate avec un grattage grenoblois récompensé par l'homme au sifflet.

Des intentions et de la tension

Menés au tableau d'affichage, les habituels pensionnaires du Stade des Alpes n'ont d'autres choix que de tenir le cuir et d'attaquer. Mais la défense bretonne est solide. Et les Grenoblois font preuve de trop de précipitation dans la zone de marque. Laissant filer une nouvelle occasion de marquer des points sur un écran involontaire dans les 22 mètres. Suivi d'une nouvelle pénalité en mêlée. Une fois encore, les efforts isérois se soldent par un zéro pointé à la table de marque. Si la mêlée grenobloise est dans le dur, la touche de Vannes n'a pas réglé la mire. Donnant ainsi une nouvelle possession au FCG avant la 50e qui en profite par la suite pour réinvestir le camp du RCV par le pied de Davies.

Dans un match animé, mais aussi haché, il a fallu attendre le 53ᵉ pour enfin voir les Vannetais à l'offensive dans le camp isérois. Une séquence récompensée par une pénalité pour un plaquage sans ballon et trois points pour se mettre à l'abri d'un essai transformé (54ᵉ, 10-3). Le FCG a immédiatement réagi en mettant beaucoup de rythme dans ses courses sous l'impulsion du surpuissant Muarua. Mais comme souvent dans cette finale, c'est un ballon perdu sur en-avant dans la zone rouge qui a stoppé les initiatives iséroises. Un manque de réalisme de la meilleure attaque de Pro D2 d'autant plus préjudiciable que Vannes a glissé trois nouveaux points par Lafage. Un premier break à l'heure de jeu pour Vannes (13-3).

Vannes en Top 14 !

Si les Grenoblois voulaient conserver l'espoir de remporter cette finale, il leur fallait marquer rapidement. À un quart d'heure de la sirène, Davies n'a pas manqué l'occasion de réduire l'écart face aux perches (65ᵉ, 13-6). Mais Lafage lui a répondu quelques instants plus tard. Laissant à Vannes un avantage suffisant pour y croire en cas d'essai de Grenoble. Les deux buteurs ont animé cette fin de partie, maintenant le suspense pour le titre et l'accession en Top 14 (71ᵉ, 16-9).

On a bien failli assister à un retournement de situation lorsque Couilloud a mis les cannes. Mais le cuir envoyé au large puis relevé au près a été maintenu en l'air dans l'en-but au grand dam des Grenoblois. Des occasions manquées. Trop dans une finale. Le nouvel en-avant de Martel, le 13ᵉ (!), dans les 22 mètres scellant les derniers espoirs du FCG. Le RCV, sacré champion de France de Pro D2, découvrira le Top 14 pour la première fois de son histoire. Grenoble aura une nouvelle chance d'y accéder lors de l'access-match face à Montpellier la semaine prochaine.