RESUME VIDEO. Impériales au Pays de Galles, les Bleues attendent l'Angleterre pour la grande finale

L'équipe de France féminine de rugby a remporté son quatrième match du Tournoi des 6 nations ce vendredi. Elles joueront la victoire contre l'Angleterre.



On savait bien avant le début du Tournoi des 6 Nations que le titre se jouerait lors du dernier match. Chez les féminines, depuis quelques années maintenant, il y a la France et l'Angleterre. Et la grande finale tant attendue aura bien lieu. Ce vendredi soir à l'Arms Park de Cardiff, les Tricolores ont dominé le Pays de Galles à la faveur d'une très grosse première période. Aux citrons, la victoire avait déjà choisi son camp et on est en droit de penser que les Bleues ont géré leurs efforts dans le second acte en vue du choc contre les Anglaises. Sansus (9e, 29e), Boujard (19e) et Jacquet (25) ont trouvé le chemin de l'en-but adverse puis Tremoulière a aggravé le score avant l'heure de jeu. L'essai de Harries à la 80e a permis aux locales de ne pas être fanny devant leur public. Mais il y avait clairement une classe d'écart entre les deux nations. Désormais, la France est à 80 minutes du Grand Chelem. Mais c'est un adversaire plus que coriace qui se dressera devant elles samedi prochain à Bayonne.