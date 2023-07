RESUME VIDEO. Coupe du monde U20. Invaincus, les Bleuets impressionnent malgré un carton rouge

L'équipe de France des moins de 20 s'est logiquement et brillamment qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après sa victoire sur le Pays de Galles.

RUGBY. VIDEO. Tuilagi, offloads, Carbonneau, le chef-d'œuvre des Bleuets à la Coupe du monde U20Ce mardi, l'équipe de France des moins de 20 s'est logiquement et brillamment qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde. Logiquement, car les Bleuets, forts de leurs deux précédents succès, étaient favoris face au Pays de Galles. Un adversaire qui avait certes donné du fil à retordre aux Baby Blacks, mais qui avaient été largement dominés par la France lors du 6 Nations 2023. Les Gallois n'ont d'ailleurs pas démérité dans cette rencontre. Mais une fois de plus, les Tricolores évoluaient un ton au-dessus.

Des Bleuets réalistes

Le Pays de Galles a réalisé une bonne entame de rencontre et monopolisé le ballon. Cependant, les Britanniques ont manqué de maitrise et de réalisme. Tout le contraire des Français qui ont marqué par Nicolas Depoortere sur une interception devant l'heure ligne à la 8e minute de jeu. Le staff avait fait tourner avant les demies, mais cela n'a rien enlevé à l'envie des Bleuets en défense comme en attaque. D'ordinaire remplaçant à l'ouverture, Mondinat a ainsi été en vue avec un essai quelques instants plus tard. Sa précision au pied a aussi été un atout dans cette partie.

Encore de l'indiscipline

Seul point noir dans cette première période idéale, le carton jaune reçu par le jeune talonneur de Grenoble Barnabé Massa pour un déblayage dangereux. Une indiscipline dont les Tricolores ne parviennent pas à se dépêtrer depuis le début de la compétition. Jusqu'ici, cela ne les a pas empêchés de gagner. Attention lors des matchs couperets. En effet, bien que réduits à 14, ils ont fait le jeu et inscrit deux nouveaux essais et compté 24 longueurs d'avance à la 20ᵉ minute.



Le jaune de Massa devenu rouge comme l'autorise désormais la règle, les Bleuets ont donc joué plus d'une heure à 14 contre 15 et même terminé à 13 avec la biscotte de Brent Liufau à la 74e. Solidaires et efficaces, ils n'ont cependant jamais semblé perdre pied et s'inquiéter. Le Pays de Galles a réduit l'écart avant la pause, mais la France a remis une couche de bleu au planchot dès la reprise par Depoortere, l'un des hommes en forme du groupe.

La France devant et les autres nations derrière

Notez d'ailleurs que l'équipe de France s'est payée le luxe de se passer Posolo Tuilagi. Après avoir manqué le premier match, il avait été aligné d'entrée contre la Nouvelle-Zélande. Auteur d'une prestation remarquable et remarquée, le deuxième ligne était à nouveau titulaire face au Pays de Galles. Une manière de lui donner encore du temps de jeu. Mais la domination française a été telle que l'encadrement l'a fait sortir suite au rouge de Massa. Un plus en vue de la demie face à l'Angleterre.



C'est d'autant plus impressionnant que malgré un joueur en moins, les Tricolores n'ont pas levé le pied. Grâce au bonus offensif, la qualification était dans la poche. Ils auraient pu s'économiser et gérer la fin de la rencontre malgré un second essai gallois (31-14). Mais c'était sans compter sur la détermination de cette équipe. En marquant deux nouveaux essais pr Julien (58e) puis Moustin (80e), elle a montré à ses futurs adversaires qu'elle possède un groupe très solide capable d'aller au bout.



Après ce qu'elle a montré durant cette phase de poules, la France est clairement favorite pour le titre. Ce qui serait historique. Pour rappel, les Bleuets ont remporté les deux dernières éditions de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Son prochain adversaire en demie, à savoir l'Angleterre, n'est jamais un cadeau. Mais les Anglais ont eu du mal dans cette compétition, avec notamment deux matchs nuls face à l'Irlande et l'Australie. La France semble mieux armée et puis puissante.