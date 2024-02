RESUME VIDEO. 6 Nations. L'Irlande fait un pas de Géant vers le Grand Chelem en surpassant le Pays de Galles

L'Irlande a remporté son troisième match du 6 Nations en dominant le Pays de Galles ce samedi à Dublin. Une nouvelle victoire bonifiée pour les Irlandais.

Forte de ses deux succès sur la France et l'Italie avec le bonus offensif, l'Irlande accueillait le Pays de Galles ce samedi en ouverture de la 3e journée du 6 Nations. Compte tenu de la dynamique des deux équipes, d'aucun ne donnait pas forcément cher des Gallois à Dublin. C'était sans compter sur la formidable abnégation des hommes de Gatland. Menés 27 à 0 par l'Écosse lors du premier acte, ils avaient réalisé une superbe deuxième période pour finalement mourir à une longue.

Le premier acte a principalement été un jeu d'attaque/défense entre des Irlandais en possession du cuir et des visiteurs contraints à plaquer à tour de bras. Chose qu'ils ont plutôt bien réalisé avec seulement deux essais encaissés aux citrons.

En effet, seuls Dan Sheehan (20') et James Lowe (31') ont trouvé la faille lors des quarante premières minutes. Menés 17 à 0, les Gallois étaient donc toujours dans le coup à la pause. Mais ils ne semblaient pas vraiment en position d'inquiéter les derniers vainqueurs du Tournoi.

Ils n'ont cependant pas abdiqué pour autant. Comme face à l'Ecosse, ils ont montré plus d'envie dans le second acte. Poussant les Irlandais à la faute jusqu'à récolter un essai de pénalité. Les débats se sont équilibrés si bien qu'au coup de sifflet final, les deux équipes avaient sensiblement réalisé le même nombre de plaquages : 191 pour l'Irlande, un de plus pour le Pays de Galles.

La différence s'est faite en attaque puisque les joueurs du Trèfle ont été bien plus entreprenants et réalistes que leurs adversaires du jour (520 mètres gagnés contre 288). Surtout, ils ont été récompensés de leurs efforts par deux nouveaux essais par Ciaran Frawley (66') et surtout Tadhg Beirne (80').

Une réalisation qui a son importance puisqu'elle est synonyme de bonus offensif pour l'Irlande qui totalise désormais 15 points. Plus que jamais en tête de la compétition, elle vise un nouveau Grand Chelem. Ce qui serait une première historique dans le 6 Nations. Jamais une équipe n'est parvenue depuis 2020 à remporter tous ses matchs deux années de suite.

Désormais, seuls les Anglais, qui affronteront le XV de France le 16 mars en clôture du Tournoi, et les Écossais sont en mesure de priver l'Irlande de réaliser cet exploit. Néanmoins, l'Angleterre aura l'avantage de recevoir contrairement à l'Ecosse qui devra se rendre à Dublin. Cette fin de Tournoi s'annonce une nouvelle fois passionnante.