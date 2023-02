RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Le 15 de France subit la loi irlandaise et abandonne le Grand Chelem

La France concède sa première défaite depuis 2021 face à une Irlande particulièrement solide et voit son rêve de Grand Chelem disparaître. Score final : 32 à 19

Quel match ! Du côté de Dublin, les formations françaises et irlandaises n’ont pas été avares. Ce samedi 11 février, la deuxième journée de ce Tournoi des 6 Nations 2023 a été lancée par une confrontation entre les deux meilleures nations du monde. Dès les premières minutes, les intentions ont été visibles et l’intensité ne s’est pas faite attendre. De la magnifique combinaison des locaux, permettant à Keenan d’aller en Terre promise, à la folle chevauchée de Penaud, les 20 premières minutes de ce match ont été tout simplement folles. Et oui, ces deux actions se sont déroulées en l’espace d’une petite vingtaine de minutes.

Un premier quart de match conclu par l’essai de James Lowe reconverti en funambule. Une action qui s'ajoute à la longue liste des pires situations possibles à arbitrer (dont on a l’impression que 80% d’entre elles sont réservées aux matchs où officie Wayne Barnes). Pied en touche ? Ballon en touche ? Visiblement, rien de tout ça. L’arbitre anglais accorde l’essai au XV du Trèfle. À la 26ᵉ minute, Porter s’envoie dans l’en-but pour inscrire le troisième essai irlandais. Malgré le réalisme des hommes en vert, la France n’est pas larguée au tableau des scores.

VIDEO. 6 Nations. L'essai de James Lowe était-il valable ? Les supporters enragent !Les deux équipes baissent de rythme sur les 15 dernières minutes de cette première période. Néanmoins, comprenez que cette perte de régime livre un résultat supérieur à 100% des matchs que vous avez pu voir en Top 14 ces 5 dernières années. Après quelques actions dantesques, dont un sauvetage miraculeux du Toto Dupont national, les Bleus rentrent au vestiaire sur le score de 22 à 16. Rien n’est joué.

Une deuxième période moins jouissive

Au retour des vestiaires, les débats, jusqu’alors équilibrés, finissent par tourner en faveur des Irlandais. Si les deux formations se neutralisent pendant 30 minutes et offrent un beau spectacle au public de Dublin, un essai de Ringrose et une défense hésitante des Bleus scellent le match. Pour la première fois en plus d’un an, les Bleus s’égarent suffisamment pour connaître la défaite. Si la prestation n’a pas été mauvaise, les quelques erreurs tricolores auront rapidement coûté cher. Cliniques, les hommes d’Andy Farrell n’ont pas fait de cadeau aux Bleus et ont profité de chaque instant de réussite pour pilonner le mur bleu. Parfaitement huilée, la machine verte ne s’est même pas enrayée à la sortie de son maître à jouer Johnny Sexton.

☘️🆚🇫🇷 Les Bleus s'inclinent face aux numéros 1 mondiaux sur la pelouse de l'Aviva Stadium.



Notre #XVdeFrance n'a rien lâché dans un match exceptionnel 💪#IRLFRA #SixNations #NeFaisonsXV pic.twitter.com/qu4YMF9eT5 — France Rugby (@FranceRugby) February 11, 2023

Plus précisément, la belle résistance française a beaucoup tenu aux exploits personnels. Mention spéciale au match de titan accompli par les Toulousains Anthony Jelonch et Thibaud Flament. Toujours aussi généreux, l’entrée de Sekou Macalou a aussi été remarquée. Malheureusement, ses tentatives de grattage n’ont pas été récompensées par M. Barnes. Après le match, Fabien Galthié a pointé du doigt la différence de réalisme entre les deux formations au micro de France Télévision. Au sujet des Bleus, il déclare : “Cette défaite est le reflet du match. On a été pris dans les moments importants globalement. On a su rester à -6 points, mais on n’a pas réussi à revenir. On a eu des temps forts, pas beaucoup, mais il aurait fallu être plus efficace. C’est un score logique pour une défaite logique.”

RUGBY. Rage, excitation, déception, durant le match Irlande/France, les supporters ont vécu toutes les émotions !