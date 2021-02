Phil Bennett et des ânes : Nigel Owens raconte ses débuts dans le rugby.

L'arbitre gallois est revenu sur les moments les plus marquants de sa carrière pour World Rugby.

Nigel Owens est l'un des personnages les plus connus du monde du rugby. Figure majeure de l'arbitrage mondial, le Gallois a désormais pris sa retraite internationale, après un dernier match entre la France et l'Italie, à l'automne dernier. Celui qui continue d'officier au niveau national est tout de même toujours écouté lorsqu'il prend la parole, comme pour l'essai de Jonny May, inscrit ce week-end.

VIDEO. Pour Nigel Owens, l'essai spectaculaire de Jonny May n'était pas valable [ARBITRAGE]Mais comment s'est-il intéressé au ballon ovale ? Pour le compte d'un nouveau concept de World Rugby, Owens a répondu à la question :

Écosse - Pays de Galles, c’est toujours un grand moment. Et c’est sur ce match que je suis tombé amoureux du rugby pour la première fois, en 1977 ; j’avais six ans. Phil Bennett a marqué ce merveilleux essai à Murrayfield et je me souviens être sorti sur le terrain derrière ma maison à Mynyddcerrig avec un petit ballon de rugby et jouer sur le terrain. Je me prenais pour Phil Bennett. Dans le champ, il y avait deux ânes. On les appelait Chocolat et Fudge. Je me souviens de les avoir chargés, d’être passé sous eux, de leur avoir sauté dessus et d’avoir fait semblant d’être Phil Bennett. J’ai toujours eu de bon souvenirs avec les matches entre l’Écosse et le Pays de Galles ! - via World Rugby

L'histoire ne dit pas si Chocolat et Fudge ont reçu un carton rouge !

La vidéo complète est en anglais, mais elle vaut le coup d'oeil si vous pratiquez la langue d'Owen Farrell :

Crédit vidéo : World Rugby