On a transpiré devant la défense héroïque du XV de France face aux assauts anglais 💪 [VIDEO]

Le XV de France a produit une énorme prestation défensive dans la première de la première période en résistant pendant plus de 2 minutes aux Anglais devant l'en-but.

Jalibert raffute, perce et sert parfaitement Dulin pour l'essai face aux Anglais ! [VIDEO]La soi-disant équipe B du XV de France a tenu la dragée haute à l'Angleterre, vice-championne du monde, lors d'une première période de faute facture. Les Bleus ont non seulement marqué un superbe essai par Dulin sur une initiative de Jalibert, mais ils ont tenu les Anglais en échec avec une énorme défense. Solidaires, ils ont résisté aux assauts des hommes d'Eddie Jones pendant plus de 10 temps de jeu avant la pause. Le XV de la Rose a choisi de défi physique en passant par les avants mais ils sont tombés sur un mur. Une défense héroïque qui a permis à la France de tourner en tête à la pause.