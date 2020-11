Merci Domi, les Bleus rendent un hommage ému à l'un des leurs [VIDEO]

L'avant-match de la rencontre entre le XV de France et l'Italie a été marqué par l'émotion au moment de rendre hommage à Christophe Dominici.

Christophe Dominici était dans tous les esprits ce samedi soir à l'occasion du match entre le XV de France et l'Italie. Du staff, aux joueurs en passant par les commentateurs et les anciens Tricolores Dimitri Yachvili et Vincent Clerc, tous ont eu une pensée émue pour l'ancien ailier des Bleus qui a porté très haut les couleurs de la France durant tant d'années. Remportant de nombreux Tournois des 6 Nations et plusieurs Grands Chelems.

🏉 La minute de silence très émouvante en la mémoire de Christophe Dominici, joueur du XV de France à 67 reprises ! Les Bleus vont tenter de lui rendre hommage ce soir face à l'Italie 🇫🇷🇮🇹 #FRAITA #MercIDomi



On a également vu un Bernard Laporte très ému dans les tribunes.