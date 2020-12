Les internationaux écossais se trouent comme ''jaja'' pour l'essai casquette de Sinzelle [VIDEO]

Retour en vidéo sur la victoire de La Rochelle à Edimbourg en Champions Cup avec les essais de Rhule et Sinzelle.

Grâce au succès des Rochelais, les clubs français ont été reçus cinq sur six en attendant les matchs du LOU ou du Racing 92. Pour le moment, seul Montpellier a été battu, mais son adversaire était de taille, le Leinster. En Ecosse, les Maritimes n'ont pas eu la vie facile comme les Clermontois à Bristol, mais ils repartent d'Edimbourg avec les quatre points de la victoire. L'arrière international écossais Blair Kinghorn a fait naître le doute dans l'esprit des visiteurs avec son essai à la 51e. Mais finalement, les essais de Raymond Rhule et Jérémy Sinzelle ont suffi à leur bonheur. Sur son essai, ce dernier a bénéficié de l'énorme cafouillage des arrières écossais et notamment de Pyrgos qui a mal jugé la trajectoire du ballon dans les airs. Ses coéquipiers en équipe nationale comme Bennet et Van der Merwe n'ont guère fait mieux pour stopper l'ancien Parisien. Ce sera l'essai de la victoire 13 à 8 pour le Stade Rochelais. Crédit vidéo : beIN SPORTS France