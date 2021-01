La compilation de tous les essais des Bleus en 2020, c'est du lourd ! [VIDEO]

L'année 2020 a été un bon cru pour le XV de France. Les Bleus de Galthié ont été performants et ils ont inscrits de superbes essais.

Un internaute a eu la très bonne idée de compiler tous les essais du XV de France en 2020. Et on ne peut que l'en remercier. Si l'année dernière n'a pas été des plus réjouissantes, pour les Bleus, ce cru a été le meilleur depuis dix ans ! Les Tricolores ont été en course pour le titre dans le Tournoi des 6 Nations. Ils auraient même pu remporter le Grand Chelem pour la première fois depuis 2010. Au passage, le demi de mêlée toulousain a été élu meilleur joueur de la compétition. Ce qui n'était jamais arrivé pour un Français. Ils ont ensuite été performants à l'automne, bataillant avec l'Angleterre pour remporter l'Autumn Nations Cup lors d'un match qui a marqué les esprits. Sous l'impulsion de sa charnière Dupont/Ntamack, et grâce à un staff complémentaire, les Bleus ont proposé le plus beau rugby de l'hémisphère nord en 2020. Avant de basculer sur le Tournoi 2021, on se fait un gros plaisir en visionnant tous les essais tricolores inscrits l'an passé. En espérant en voir autant si ce n'est plus en 2021.

Crédit vidéo : Andrew Forde