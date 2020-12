Giorgi Kartvelishvili exclu sans préavis pour avoir craché en direction de l'arbitre [VIDEO]

Le pilier d'Aurillac Giorgi Kartvelishvili a reçu un carton rouge lors du match de Pro D2 contre le SA XV ce vendredi soir.

C'est une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un terrain de rugby. S'il n'est pas rare de voir certains joueurs trop parler et invectiver l'officiel, sous peine d'être sanctionné, les rugbymen sont en règle générale respectueux du corps arbitral. Ce vendredi, lors du match remporté par Soyaux-Angoulême aux dépens d'Aurillac (22-13), Giorgi Kartvelishvili a franchi les limites acceptables aux yeux de l'arbitre. A la 31e minute, et alors que la mêlée des visiteurs venait d'être pénalisée, le pilier a été vu en train de cracher au sol en direction de l'homme au sifflet. Ce dernier n'a pas hésité une seconde à sortir un carton rouge pour sanctionner cette attitude. Il est donc suspendu en attendant son passage devant la commission de discipline. A 14, Aurillac n'a pas réussi à inverser la tendance dans cette partie marquée par les essais de Lafitte et Kessler pour le SA XV. Crédit vidéo : Canal + Sport