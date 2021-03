FLASHBACK 2020. Cruelle défaite et gros regrets pour les Bleus face à l'Ecosse.

Il y a un an, le 8 février 2020, la France connaissait sa première défaite sous l’ère Galthié. C’était lors de la quatrième journée du 6 Nations, face à l’Écosse, à Murrayfield.

Après avoir remporté ses trois premiers matchs du tournoi, avec notamment deux gros exploits face à l’Angleterre et le Pays de Galles, au Principality Stadium, la France se déplaçait en terre écossaise, pour poursuivre sa série. Las, la France tombait face à une solide équipe. Premier coup dur, avant même le début du match. Camille Chat, initialement prévu sur le banc, se blesse à l’échauffement.

6 NATIONS 2021. La composition du XV de France pour défier l'Ecosse est enfin là !Dès la troisième minute de jeu, avec un vent tourbillonnant, Romain Ntamack rate la première pénalité du match, qui aurait permis à la France de débloquer son compteur. Et pour ne rien arranger, deux minutes plus tard, François Cros écope d’un carton jaune pour un plaquage illicite sur le deuxième ligne écossais, Cummings. Le malheur semble s’acharner sur les Français, puisqu’à la huitième minute, l’ouvreur tricolore Romain Ntamack sort sur protocole commotion après un choc face à Sam Johnson.

Il ne reviendra plus sur le terrain, et c’est Matthieu Jalibert qui le remplace.

Haouas voit rouge

Quelques minutes plus tard, le demi d’ouverture Hastings, lui, ne tremble pas face aux perches, malgré le vent de plus en plus violent. 3-0 pour l’Écosse. Il enchaîne une seconde pénalité une dizaine de minutes plus tard. À la 32e, Antoine Dupond adresse une merveille de passe au pied pour Damien Penaud, qui inscrit le premier essai de la partie. En coin, Jalibert assure la transformation et permet aux Français de prendre l’avantage. Mais malgré cette parenthèse heureuse, la France va vite rechuter. À la 36e, Haouas est coupable d’un coup de poing au visage sur Ritchie, dans les 5 mètres français. Il sera logiquement exclu de la rencontre par l’arbitre Paul Williams, et Hastings engrange trois points de plus pour permettre au XV du Chardon de reprendre l’avantage. Sur la sirène, Hastings (oui, encore lui) perce la défense française sur une vingtaine de mètres, jusqu'aux 22 tricolores. Mais la libération est rapide, et c’est Maitland qui va aplatir en coin. 14 à 7 pour les Ecossais...

Au retour des vestiaires, Maitland inscrit un doublé après une relance de près de 80 mètres. L’essai sera transformé et les Français seront distancés de quatorze points. À la 61e, Jalibert réussit une pénalité, et relance les espoirs français : 21-10. Mais dans le dernier quart d’heure, McInally enterre les espoirs français. Après une touche récupérée par les Bleus dans leur 22, le talonneur écossais profite d’un rebond favorable. Une action, à l’image du match, qui représente bien le malheur français, à qui tout semble impossible. Néanmoins, comme un symbole, le capitaine français Charles Ollivon marque le dernier essai, et sauve l’honneur de nos Bleus. Score final ? 28-17.

La compo du XV de France :

Bouthier - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Alldritt, Ollivon, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Poirot.

Le résumé vidéo :

Crédit vidéo : France tv sport