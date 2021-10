CLASSEMENT PRO D2. Vannes, Oyonnax et Mont-de-Marsan collent des fessées, le FCG surpris, Agen s'enlise

La 7e journée de Pro D2 a vu plusieurs formations s'imposer sur un score très large. Ce qui a occasionné plusieurs mouvements au sein du classement.

Colomiers avait ouvert cette 7e journée avec un succès à l'arrachée face à Bayonne. Elle s'est poursuivie sur un rythme très élevé. On a vu des scores fleuves ce vendredi soir. Notamment du côté de Mathon où Oyonnax a mis la fessée à Montauban. Mont-de-Marsan n'a fait qu'une bouchée de Rouen tandis que Vannes a remporté son premier succès de la saison aux dépens d'Agen. Un match qui enfonce encore plus la tête des Agenais au fond du classement. Seulement deux victoires à l'extérieur : celle de Nevers à Narbonne et l'excellent résultat de l'ASBH sur la pelouse de Grenoble. Au classement, le SUA, le FCG, Carcassonne ou encore Montauban et Bayonne recule. En revanche, Narbonne, Aurillac et Oyonnax remonte.

L'action de la soirée :

La décla :

Fabien Gengenbacher via le Dauphiné Libéré On s’est trompé, on n’a pas mis les bons ingrédients. Je prends cette défaite pour moi.

Les résultats de la 7e journée de Pro D2 :

Colomiers 27 - 26 Bayonne

Oyonnax 56 - 6 Montauban

Aix 23 - 17 Bourg-en-Bresse

Narbonne 30 - 33 Nevers

Vannes 46 - 3 Agen

Aurillac 30 - 23 Carcassonne

Mont-de-Marsan 45 - 8 Rouen

Grenoble 19 - 21 Béziers

Le classement de Pro D2 :