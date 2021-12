CLASSEMENT PRO D2. Jaminet sort les réacteurs et Ambadiang les propulseurs pour l'essai de 90m de Nevers

On fait le point sur le classement de la Pro D2 avec notamment la belle victoire de Nevers grâce à l'essai de Christian Ambadiang après une action de 90m.

Ce jeudi soir, Nevers est allé s'imposer sur la pelouse de Rouen en Pro D2. Un succès qui permet à l'USON de conserver sa place dans les six après cette 13e journée et revenir sur Montauban, tenu en échec sur sa pelouse par Grenoble. Les FCG réalise une belle opération en déplacement. À l'instar de Bayonne qui a pris le dessus sur le promu bressan et qui reste donc la course aux deux premières places. Le leader montois n'a pas fait dans la dentelle face à Aix en décrochant le bonus offensif tandis que son dauphin Oyonnax l'a emporté à la maison face à Aurillac. Notez la belle opération de Narbonne qui est allé décrocher deux précieux points sur la pelouse de Vannes.

Les résultats de la 12e journée de Pro D2 :

Rouen 10 - 23 Nevers

Carcassonne 24 - 18 Béziers

Oyonnax 32 - 16 Aurillac

Vannes 13 - 13 Narbonne

Mont-de-Marsan 32 - 13 Aix

Montauban 25 - 25 Grenoble

Bourg-en-Bresse 3 - 24 Bayonne

Agen 18 - 8 Colomiers

Le classement de Pro D2 :