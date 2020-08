C'est le week-end, on se fait un gros plaisir : la victoire des Bleus au Pays de Galles [VIDEO]

Retour en vidéo sur la victoire des Bleus au Pays de Galles à Cardiff lors du Tournoi des 6 Nations. Une superbe performance tricolore.

Bientôt cinq mois que les Bleus n'ont pas joué un match international. La dernière fois que l'on a vu les joueurs du XV de France, c'était en Écosse. Et ce n'est pas leur meilleur souvenir puisqu'ils ont perdu à Murrayfield. Laissant ainsi s'envoler l'espoir d'un premier Grand Chelem depuis dix ans. Ils peuvent toujours remporter le Tournoi mathématiquement mais ça passera pas un succès sur l'Irlande (le 31 octobre). Avant d'affronter les Irlandais au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié pourraient jouer un match de reprise. Il avait un temps été question d'affronter les Écossais, mais les dernières rumeurs font état d'une rencontre amicale face au Pays de Galles.

Un adversaire contre qui les Bleus ont remporté l'un de leurs plus beaux succès des dix dernières années. Et pour cause, il n'avait plus gagné à Cardiff depuis 2010, date du dernier Grand Chelem tricolore. Ce 22 février dernier, les Bleus nous ont fait vibrer en marquant trois essais par Bouthier (8e), Willemse (31e), Ntamack (53e). Ils y ont mis la manière mais surtout l'envie face à des locaux qui ne lâchent jamais rien devant leur public et qui ont poussé pour revenir dans la partie après avoir été menés 17 à 9. Les Français ont tenu bon pour s'offrir une victoire de prestige au Pays de Galles. Une victoire à revoir sans modération.