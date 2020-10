Avez-vous vu comment les All Blacks ont encore échappé à la patrouille sur l'essai de Smith ? [VIDEO]

Dimanche dernier, les All Blacks ont inscrit un essai par Aaron Smith face aux Wallabies qui n'aurait pas dû être accordé.

A croire que les All Blacks sont maudits sur la pelouse de Wellington. Dimanche dernier, les hommes de Ian Foster ont été tenus en échec par les Wallabies lors du premier match de la Bledisloe Cup, 16 partout. Les Australiens auraient même pu remporter cette rencontre à couteaux tirés si la pénalité de Hodge n'avait pas heurté le poteau dans les arrêts de jeu. Mais les supporters des Green and Gold ne peuvent pas vraiment en vouloir au joueur des Rebels vu la distance. Cependant, ils peuvent avoir quelques griefs contre le corps arbitral. Lequel n'a pas vu une obstruction sur l'essai d'Aaron Smith à la 43e. Le choc dantesque entre All Blacks et Wallabies lance idéalement la saison internationale [VIDEO]Il faut dire que les Néo-Zélandais ont parfaitement géré avec un très beau lancement de jeu sur touche qui a vu les gros feinter le maul pour finalement jouer au ras avec le talonneur Taylor. Lequel a donné intérieur à son ailier George Bridge dans un timing parfait. Mais si le numéro 11 a pu si facilement jouer dans l'intervalle, c'est aussi parce qu'un défenseur australien a été retenu par le maillot. Ouvrant ainsi la porte à l'ailier. Pas vu, pas pris. Dans le même temps, Smith se fait oublier en bord de touche et termine l'action après avoir pris le meilleur sur deux défenseurs. L'action aurait été encore plus belle sans ce geste pas du tout fairplay.