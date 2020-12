Avant le cyclone Yasa, de jeunes Fidjiens défient les éléments pour jouer au rugby [VIDEO]

L'ancien entraîneur des avants du Racing 92, du Stade Français ou encore du BO Simon Raiwalui a publié des vidéos incroyables en provenance des Fidji.

Ce jeudi, les îles Fidji ont été frappées par le passage du cyclone Yasa (catégorie 5) et ses vents annoncés à plus de 300 km/h en rafales. Outre le vent, il est tombé des trombes d'eau dans le Pacifique, provoquant d'énormes inondations, des coupures de courant et des glissements de terrain. Ceux de rugby n'ont pas été épargnés par les intempéries. Cependant, les joueurs locaux ont tenu à jouer avant l'arrivée du cyclone comme nous le prouvent ces vidéos postés par l'ancien entraîneur des avants du Racing 92, du Stade Français ou encore du BO Simon Raiwalui. Ils ont même insisté pour jouer malgré des conditions particulièrement difficiles. Impossible de distinguer les lignes et on ne vous parle pas du ballon, mais ça ne les empêche pas de régaler à la passe. Ils se sont ensuite calfeutrés pour se protéger du cyclone.

After lunch our HPU players asked if they could play, boys will be boys! @fijirugby pic.twitter.com/qktD1HAc0O — Simon Raiwalui (@SimonRaiwalui) December 17, 2020