6 Nations B. VIDÉO. Le Portugal régale encore mais s'incline en Roumanie

Le Portugal a livré 50 minutes de haut vol face à la Roumanie avec notamment un essai splendide. Avant de finalement s'écrouler et s'incliner de 10 points (37-27).

Le Portugal, qui a réalisé une performance XXL le week-end précédent en décrochant le nul en Géorgie, se déplaçait ce samedi en Roumanie pour le compte de la deuxième journée du Rugby Europe Championship (Tournoi des 6 Nations B). Privés de leur ouvreur Jéronimo Portela, blessé de dernière minute, les ''Loups'' ont cependant livré une première période de haut vol en inscrivant notamment un essai splendide. Nous jouons la 33ème minute et le Portugal mène (3-8). Après une série de pick and go, les coéquipiers de Samuel Marques décident d'écarter la gonfle. Servi en bout de ligne, Vincent Pinto remet à l'intérieur pour son compère de l'autre aile Rodrigo Marta. Conquérants, les Portugais vont virer en tête aux citrons (13-22).

Malheureusement pour ces derniers, après 50 très bonnes premières minutes, le reste de la seconde mi-temps ne sera pas du même acabit. Les Portugais vont piocher physiquement. Le carton jaune de Marques et la sortie sur blessure de De Freitas n'arrangeant rien. Le Portugal s'incline finalement 37-27, face à une solide Roumanie

Avec ce succès, la Roumanie est actuellement deuxième de ce Rugby Europe Championship juste derrière l'Espagne, première à la faveur d'un point de bonus offensif supplémentaire. La Géorgie est troisième avec sept points, soit à deux longueurs du leader espagnol.

Classement Rugby Europe Championship :

1 : Espagne 9 pts 2v 0n 0d

2 : Roumanie 8 pts 2v 0n 0d

3 : Géorgie 7 pts 1v 1n 0d

4 : Portugal 2 pts 0v 1n 1d

5 : Russie 1pt 0v 0n 2d

6 : Pays-Bas 0pt 0v 0n 2d