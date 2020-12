Les réseaux sociaux sont passés du chaud au froid devant le match de Clermont

Le Munster : c’est moche, c’est chiant, et ça gagne. Du grand classique ! #ASMMUN

On te dépose quelque part ? #ASMMUN pic.twitter.com/c26pK3Vhqp

Clermont en poules de coupe d'Europe c'est toujours du délire. Bristol la semaine dernière c'était flamboyant, là ils ont mis l'essai du bonus à la 22e minute vs le Munster. Avec un 100% de Lopez, ça fait 28-9 #ASMMUN #championscup

Mi-temps, seulement 12 points d'écart et un Munster qui est enfin rentré dans le match depuis le 4eme essai auvergnat. Il va falloir resserrer les vis en défense et ne pas s'enflammer pour sécuriser cette victoire. #ASMMUN #ASMvMUN

Clermont devrait avoir honte de sa prestation. Et le Munster est une exceptionnelle équipe. Quelle résilience, quel état d'esprit, quel leçon tactique et collective. La différence entre une équipe de rugby et une équipe de branleurs talentueux. #ASMMUN