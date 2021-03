Pro D2. USAP. Sadek Deghmache passera devant la commission de discipline pour insultes et stamping

Le demi de mêlée de Perpignan Sadek Deghmache risque gros après son stamping et ses insultes envers l'arbitre du match face à Grenoble.

Ce Jeudi 25 mars, Grenoble recevait Perpignan pour se maintenir proche du haut de tableau. Malheureusement pour les anciens coéquipiers de Jonathan Best, les choses ne se sont pas passées comme prévu avec une défaite 20 à 28 alors que Perpignan a joué une mi-temps à 14 après l'expulsion de son demi de mêlée Sadek Deghmache.

Nous sommes donc à la 40e minute du match et ce dernier vient essuyer ses crampons sur le genou droit de Fourie. Monsieur Hourquet, arbitre du match demande la vidéo sur ce geste. Après visionnage des images, la sanction est claire et c'est un carton rouge pour Sadek Deghmache pour stamping.

Mais ce n'est pas tout. Deghmache, en sortant du terrain, profère des insultes envers le corps arbitral devant le 4e et 5e arbitre du match. La mère de l'arbitre monsieur Hourquet a été insulté gratuitement et les caméras ont pris ce moment inutile et honteux pour le rugby. Selon nos informations, Sadek Deghmache a été cité et un rapport sur ces gestes a été fait. Il passera donc devant la commission de discipline pour stamping (carton rouge) et insulte envers l'arbitre. Toujours selon nos informations, Christian Lanta et Patrick Arlettaz ont également pris un rapport pour contestations lors de ce match. Une victoire sur le terrain pour l'USAP, une défaite sur l'état d'esprit en dehors.