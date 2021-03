6 Nations 2021. Comme Dupont, a-t-on le droit de se faire une passe à soi-même ?

C'était la grande question lors de la défaite face aux Anglais : Antoine Dupont peut-il éliminer un joueur de cette manière ?

Ce samedi, les Bleus se sont inclinés de trois petits points face aux Anglais (23-20). Pourtant, le match partait de la plus belle des manières avec encore et toujours un essai d'Antoine Dupont suite à un superbe travail de Teddy Thomas sur l'aile droite. Ce dernier tape à suivre avec un joli coup de pied de recentrage à destination d'Antoine Dupont, à l'intérieur.

La suite a étonné les téléspectateurs. Pour maîtriser le ballon qui a un rebond à l'inverse de sa course, le demi de mêlée français le projette vers l'avant, dans son sens de course. De ce fait, il élimine Anthony Watson qui ne peut se saisir du ballon, un coup du sombrero en ballon ovale. Dimitri Yachvili parle de réussite, mais Antoine est justement très précis sur ce geste. Nous avions déjà vu ce cas avec Jérémy Sinzelle qui élimine Lucas Tauzin lors d'un La Rochelle vs Toulouse en septembre 2019.

Notre arbitre Dédé Puildébut avait donc pris la parole pour expliquer ce cas de "passe à soi-même" :

Point Arbitrage : Il ne peut pas y avoir de mêlée sur cette situation car ce n'est pas un en-avant selon la règle 11 : Quand un joueur perd la possession du ballon qui poursuit sa course vers l’avant, ou quand un joueur propulse le ballon du bras ou de la main vers l’avant, (...) poursuit sa course vers l’avant et touche le sol ou un autre joueur avant que le joueur d’origine puisse l’attraper.



Ici, le ballon poursuit bien sa course vers l'avant mais il ne touche pas le sol ou un autre joueur.



L'arbitre a donc le choix entre laisser jouer et Coup de pied de pénalité pour sanctionner la règle 11.3 : "Un joueur ne doit pas intentionnellement projeter le ballon en avant avec la main ou le bras."



Le process à suivre pour analyser ces situations :

- L’action ne permet pas de battre le défenseur, JEU

- L’action permet de battre le défenseur, alors c’est une action contre l’esprit du jeu, PENALITE



On peut conclure que l'action permet de battre le défenseur. Cette situation arrive rarement mais World Rugby a donné un observable plutôt clair pour juger.

La décision sur le geste de Dupont est donc à l'appréciation de l'arbitre et du cours du jeu. Est-ce qu'Antoine Dupont veut simplement maîtriser le ballon ou est-ce qu'il fait cela pour battre Anthony Watson. Sur les images, il semble que le demi de mêlée souhaite simplement se saisir du ballon sans prendre en compte l'ailier anglais, avec ce rebond qui l'oblige à être réactif.