XV de France. Voici les meilleurs joueurs irlandais, dont nos Bleuets doivent se méfier !

En cette saison de Coupe du monde, qui s'achève ce soir à 19h, nos Bleuets n'ont perdu qu'une seule fois, face au XV du Trèfle. Voici les joueurs extrêmement dangereux de cette équipe.

Un pack destructeur

Bien que les avants de l'équipe de France soient dominateurs depuis le début de la compétition, leurs homologues irlandais ont une réputation des plus rugueuses. Sur la balance, les deux packs sont à égalité, à quelques kilos près, avoisinant autour des 900 kilos (Posolo Tuilagi aide, il faut le dire) ! Néanmoins, lors du dernier choc du Tournoi des 6 NAtions entre la France et l'Irlande, les avants à la tunique verte avaient pris le dessus en mêlée fermée, et également en conquête. La touche avait été l'un des gros bémols dans la maison tricolore. Néanmoins, des renforts de taille ont rejoint l'aventure pour les Bleuets, comme Posolo Tuilagi, qui neutralise les mauls avec une rare efficacité. Côté Irlandais, bien que l'équipe soit, de manière générale, moins expérimentée chez les professionnels que la France, de redoutables joueurs la compose. En effet, le numéro 8, Brian Gleeson, est un poison et un excellent joueur de ballon ! Lors des 8 derniers matchs avec l'Irlande, ce dernier n'a jamais connu la défaite et a inscrit 8 essais ! Ensuite, le troisième ligne Ruadhán Quinn est, lui aussi, un sacré morceau, et fait partie des rares joueurs à avoir joué en pro, notamment avec la province du Munster cette année. Il faudra aussi se méfier de Ronan Foxe, le talonneur qui reste sur trois essais consécutifs, tous dans le même registre, on vous laisse deviner. Puis, fais assez marquant pour être souligné, l'Irlande possède des géants ! Parmi les 23 joueurs sur la feuille de match, 3 joueurs sont au-dessus des 2m, dont un joueur à 1m97, contre seulement Hugo Auradou côté français.

Sam Prendergast, déjà une star

Les yeux étaient déjà rivés sur lui au début de la compétition, et le garçon Kildare aura également bons nombres d'attentes placés en lui ce soir. Le jeune prodige de la formation du Leinster est tout simplement vu comme le digne successeur de Jonathan Sexton, rien que ça ! Cette saison, en l'absence du maestro, ce dernier a pu jouer deux rencontres complètes avec la province irlandaise, et il a été élu homme du match lors de ses premiers pas ! Avec les moins de 20 ans irlandais, Prendergast n'a manqué aucun match et a inscrit 119 points, contre 113 pour Hugo Reus. Au-delà des stats, l'ouvreur est un joueur qui sent le rugby, qui est capable de coup de génie, de passe laser ou de jeu au pied fantasque ! En délicatesse lors du Tournoi des 6 Nations, Prendergast a réglé la mire face aux perches et avait également passé la pénalité de la gagne contre les Français.

Une ligne de trois-quarts ultra-physique

Si les Irlandais n'ont certainement pas la magie de l'équipe de France dans le jeu, ils ont d'autres qualités athlétiques ! Sur les 7 joueurs qui vont entamer le match, les joueurs culminent à 1m87 de moyenne, contre 1m83 côté français. Pour le poids, c'est la même chose avec 92 kg pour les Irlandais, contre seulement 84 kg pour nos Bleuets. Rien à dire, un déficit de taille de poids sera un paramètre à prendre en compte ! Par exemple, Paul Costes, qui aura le numéro 13 dans le dos, sera opposé à Hugh Davin, qui le surclasse largement physiquement. Pas moins de 15kg et 10 centimètres séparent les deux hommes, mais qu'importe ! Théo Attissogbe aura aussi forte à faire face à Andrew Osborne, qui a de solides mensurations (1m88, 93kg).

