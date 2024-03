XV DE FRANCE. Vers un forfait de dernière minute d'Ollivon ? Voici la réorganisation possible avant le Crunch

Information de dernière minute, Charles Ollivon n'a pas participé à l'habituel ''captain's run'', qui a lieu lors de chaque veille de match. Blessure ou simple ménagement ? On vous explique.

Vers une réorganisation

La nouvelle est tombée en ce début d'après-midi, et selon les informations de Rugbyrama, le capitaine de Toulon et troisième ligne du XV de France, Charles Ollivon, n'a pas participé au "captain's run". Cet entraînement est la dernière mise en place de l'équipe, sans la direction du staff, mais seulement de la charnière et du capitaine.

Évidemment, son absence soulève bon nombre de questions, lui qui n'a pas été absent de la semaine d'entraînement, et qui a livré quatre bonnes performances depuis le début de la compétition. Il a d'ailleurs toujours été titulaire. Néanmoins, nous apprenons que le flanker a été contraint de s'absenter pour des raisons personnelles, selon les informations de l'Équipe.

Néanmoins, nous apprenons que le flanker a été contraint de s'absenter pour des raisons personnelles, selon les informations de l'Équipe. Ce dernier pourrait quand même tenir sa place ce week-end, et rien d'officiel n'a été publié.

Quoi qu'il en soit, c'est bien Alexandre Roumat qui a été vu avec le maillot floqué du numéro 7, lors de cette mise en place. Le Toulousain n'a jamais été titulaire en équipe de France, mais a réalisé de belles rentrées face à l'Italie et le pays de Galles.

Son profil, presque similaire avec celui de Charles Ollivon, a certainement convaincu le staff de l'équipe de France de potentiellement le titulariser. Évidemment, Roumat reste un excellent élément en touche, et face à Chessum et Itoje, il devrait apporter toute son expertise.

Mais si ce dernier rentre donc dans le XV de départ, qui sera alors rappelé à la rescousse pour faire partie des finisseurs ? En pôle position, l'autre Toulonnais, Esteban Abadie, semble être le plus propice a intégrer la composition tricolore. Ce dernier a suivi le XV de France tout au long du 6 Nations, et a même eu droit à sa première cape face à la Squadra Azzurra, et quinze très bonnes minutes.

Le profil de Cameron Woki pourrait aussi être une solution, mais ce dernier n'évolue plus en troisième ligne en équipe de France depuis un bon moment et ne semble pas faire partie des plans de Galthié sur cette fin de compétition.

RUGBY. L'héritage de 2016 : Comment le passé façonne le présent du Crunch France-Angleterre