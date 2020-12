XV de France - Un accord trouvé pour 42 joueurs afin de préparer le Tournoi

Finie la discorde ! Après une réunion qui s'est tenue ce mardi, un accord entre la LNR et la Fédé a été trouvé sur la mise à disposition des internationaux.

XV de France - Indiscrétions du Midol sur l'accord à venir entre la FFR et la LNRNous vous en parlions en début de semaine d'après les informations du Midi Olympique : une réunion devait se tenir afin d'entériner le nouvel avenant à la convention entre la FFR et la LNR, concernant la mise à disposition des internationaux. Histoire de ne plus vivre à l'avenir la situation ubuesque connue à l'automne. Aussi, le bihebdomadaire parlait d'un accord pour présélectionner 37 joueurs ainsi que 5 réservistes dans le même temps pour préparer les échéances du Tournoi 2021, ces derniers devant être issus de clubs de Top 14 et de Pro D2 non concernés par la liste initiale.

Et il a eu raison puisque c'est comme cela avait été écrit sur notre site lundi que s'est soldée la réunion de mardi soir. La FFR l'a confirmé via un communiqué. Finie la discorde, donc ? Eh bien l'avenant pourrait en effet (enfin) convenir les deux partis, puisque 14 des 42 joueurs seront systématiquement relâchés par l'encadrement des Bleus le mercredi soir afin de pouvoir postuler aux échéances du championnat le week-end.