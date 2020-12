XV de France - Indiscrétions du Midol sur l'accord à venir entre la FFR et la LNR

C'est ce mardi que doit avoir lieu la réunion qui doit valider l'accord sur la mise à disposition des internationaux et l'avenant à la convention FFR/LNR.

Le Tournoi, c'est dans un peu plus d'un mois. Et dans un peu plus d'une semaine, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dévoilera la liste des joueurs retenus pour préparer le 6 Nations. Il était donc impératif qu'un accord soit trouvé sur la mise à disposition des internationaux. Aussi, Fabien Galthié, Raphaël Ibanez et Serge Simon ont multiplié les discussions avec les clubs et leurs représentants, à savoir Franck Azéma, Ugo Mola et Laurent Travers mais aussi Didier Lacroix et Alain Tingaud. Selon le Midi Olympique, une ultime réunion doit se tenir ce mardi. Elle doit entériner le nouvel avenant à la convention entre la FFR et la LNR. Lequel pourrait tenir jusqu'à 2023. De manière à ne plus revivre la situation tendue de l'automne.



37, c'est le nombre de joueurs que le staff des Bleus pourra présélectionner selon le Midol. Galthié souhaitait avoir à nouveau 42 éléments pour préparer le Tournoi 2021 comme cela avait été le cas l'hiver dernier. Son souhait sera exaucé. Il aurait été décidé qu'il pourra piocher cinq joueurs "dans des clubs de Top 14 ou de Pro D2 qui ne comptent pas de joueurs parmi les 37." Exit donc les joueurs de France 7 réquisitionnés lors de la Coupe d'automne des nations pour faire le nombre. On espère cependant que l'entente entre les deux équipes de France se poursuivra. Le Midi olympique de préciser qu'il y aura au final 10 réservistes à raison de cinq pour les trois premières semaines de compétition et cinq autres pour les suivantes. On pourrait donc voir de nouvelles têtes chez les Bleus comme cela avait été le cas il y a quelques semaines.



Les Bleus seront à 42 jusqu'au mercredi soir et l'annonce du XV de départ. 14 éléments seront alors renvoyés dans leur club respectif le lendemain. De manière à postuler pour les matchs du week-end en Top 14. Quand il n'y aura pas de rencontres du Tournoi, tous les joueurs seront libérés le jeudi matin. Cependant, le staff se réserve le droit de "protéger" 23 éléments. Ils seront au repos le week-end suivant et ne seront donc pas disponibles en championnat. On peut imaginer que ce fonctionnement sera le même pour les matchs de l'automne.