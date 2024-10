XV de France. Ramos ou Jalibert en 10 pour la Tournée ? Fabien Galthié aurait tranché

Fabien Galthié aurait informé Jalibert de sa décision de titulariser Ramos à l’ouverture pour la tournée de novembre, selon des informations de SudOuest.

Selon Sud Ouest, Fabien Galthié aurait pris une décision qui ne fait pas l’unanimité : c’est Thomas Ramos, le polyvalent arrière de Toulouse, qui devrait endosser le numéro 10 du XV de France en l'absence de Romain Ntamack, blessé au mollet. Matthieu Jalibert, demi d’ouverture de l’UBB, aurait reçu un appel du sélectionneur pour lui signifier cette décision. L’informant au passage du choix de Léo Barré à l’arrière, préféré à Romain Buros.

Malgré ses performances plus que solides en ce début de saison, Jalibert devrait être relégué à un rôle de remplaçant pour ce premier test match de la tournée de novembre contre le Japon.

Cette décision surprend en raison de la dynamique actuelle de Jalibert avec l’UBB. Le Bordelais a enchaîné les prestations impressionnantes en début de saison, faisant de lui un candidat naturel pour occuper le poste en l’absence de Ntamack. Évoluant déjà à un très haut niveau, le Girondin semble avoir fait progressé plusieurs secteurs de son jeu, comme la prise de décision ou la longueur au pied. Mais le sélectionneur ne l’entend pas de cette oreille, comme il l’a confié à L’Equipe : « Il a fait de grosses performances. Avec Bordeaux, il est sur une dynamique collective. Mais il n’y a pas que la dynamique collective du club, il y a aussi le vécu avec nous. »

« La continuité »

Galthié semble privilégier la stabilité de Ramos, à une position que le Toulousain connaît bien, même s’il évolue principalement à l’arrière en club. Galthié souligne notamment que Ramos a déjà joué les deux derniers matchs des Bleus à l’ouverture lors du Tournoi des Six Nations, et qu'il a également été sacré champion de France en 2021 à ce poste. Inutile de rappeler que le Toulousain occupait cette position en raison de blessure des habituels titulaires.

Un choix qui ne fait pas l’unanimité

Malgré ce choix du sélectionneur, la décision n’est pas sans conséquence pour les deux joueurs. Jalibert aurait logiquement montré une certaine déception face à cette annonce, d’autant plus que son statut de titulaire est remis en question.

Mais ce choix de Galthié ne réjouit pas non plus Ramos, qui préfère le poste de numéro 15. Dans une récente interview sur RMC, Ramos expliquait lui-même qu'il se voyait avant tout comme un arrière, et qu’il considérait les passages à l’ouverture comme des « dépannages ». Il a précisé que son objectif était de s’établir définitivement en tant que titulaire à l’arrière en Bleu, ce qui rend ce positionnement en 10 inconfortable pour lui.

Le sélectionneur, connu pour s'en tenir fermement à ses choix, ne devrait pas faire marche arrière. La composition alignée face au Japon pourrait être proche de celle qu’il souhaite pour le choc face à la Nouvelle-Zélande une semaine plus tard. Ce repositionnement de Ramos comme ouvreur semble donc être une stratégie sur le long terme, et le Toulousain incarnerait l’option numéro 2 derrière Ntamack.

Matthieu Jalibert pourrait tout de même se nourrir de bouts de matchs en sortie de banc pour essayer d’inverser la tendance. Comme lors de la Tournée 2022, où il avait amené tout son punch face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon (déjà).