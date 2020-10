XV de France - Ramos ou Bouthier en 10 ? Galthé verra ''en fonction de l’évolution du match''

Après l'annonce de la composition du XV de France face au Pays de Galles, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez se sont exprimés sur leurs choix.

Il n'y a pas eu de surprises dans l'annonce de la composition des Bleus face au Pays de Galles, ce samedi. Le XV titulaire est semblable à celui qui a débuté le Tournoi des 6 Nations 2020, face à l'Angleterre. Sur ce point, Fabien Galthié a tenu à rappeler cette notion de "continuité", si importante dans la notion de groupe : "Nous aimons travailler dans la continuité, nous avons rencontré 90 joueurs, les managers avec qui nous avons partagé notre projet de jeu, de vie". Mais le sélectionneur a précisé que des modifications ont été faites chez les finisseurs : "Cette équipe qui va débuter est la même qui a démarré en février dernier néanmoins dans la composition des finisseurs il y a des retouches, les lignes ont un peu bougé. Il y a une forme de cohérence et de continuité".

Teddy Thomas est sûrement le joueur le plus critiqué de ce XV de France, par les supporters qui en oublient le véritable objectif de l'équipe de France. Fabien Galthié l'a maintenu alors qu'il avait été "mis de côté" par le Racing 92 lors de la dernière finale de Champions Cup : "C’est très difficile d’être joueur de haut niveau, vous êtes attendus tous les week-ends en championnat, dans les matchs européens et internationaux. On le titularise parce qu’il a fait une très bonne semaine. Nous le suivons depuis notre prise de fonctions". Pour Galthié, on sélectionne un joueur pour ses points forts et Teddy Thomas a encore "beaucoup de choses à amener à l'équipe de France", et l'ailier s'est vu accordé la confiance du staff.

Le casse-tête du 10 remplaçant

On le sait, Mathieu Jalibert est absent et il ne reste plus que Romain Ntamack pour assurer le poste. Cependant, Thomas Ramos ou encore Anthony Bouthier ont déjà prouvé en Top 14 qu'ils pouvaient assurer la relève. Le staff a donc choisi Thomas Ramos parmi les finisseurs, capable de jouer et à la fois 10 et à la fois 15 : "Thomas Ramos joue régulièrement en dix au Stade Toulousain. Anthony Bouthier aussi à Montpellier. Ramos en 10 et Bouthier à l’arrière mais aussi l’inverse, on verra en fonction de l’évolution du match au cas où". C'est cet axe 9-10-15 qui est primordial dans le plan de jeu français : "C’est un axe de jeu, d’animation, de décision avec les mains et avec les pieds dans la recherche de l’espace. Offensivement comme défensivement, le 15 joue comme le 10 mais aussi le 10 comme le 15. Sur le terrain, ils ont le même rôle hormis sur les lancements de jeu". Mais Romain Ntamack peut tenir les 80 minutes, ce choix n'est qu'une possibilité de plus pour le staff des Bleus.

Haouas et l'extra-sportif

Si Mohamed Haouas est également critiqué pour ses coups de sang (et de poing), il reste un joueur aux performances intéressantes. Raphaël Ibanez parle de lui comme un joueur qu'il faut "accompagner", mais qui prouve par les données data qu'il est bien au niveau : "Mohamed Haouas bénéficie de notre confiance sur ce premier match. Le chemin de Momo est tortueux mais au regard de la confiance que nous avons dans son manager à Montpellier et à la lecture des données de la préparation et des entraînements, nous avons de bonnes raisons de penser qu’il peut encore beaucoup donner au XV de France".