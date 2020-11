XV de France - Qui n'a pas consommé ses 3 feuilles de matchs ?

Le XV de France doit encore jouer 2 matchs avant la fin de l'Autumn Nations Cup. Mais qui peut encore jouer parmi le premier groupe ?

Le XV de France n'a joué qu'un match sur les 4 prévus à l'occasion de l'Autumn Nations Cup. Le premier, face aux Fidji, a été annulé pour cause de cas Covid dans les rangs fidjiens. Le deuxième, face à l'Ecosse, s'est soldé par une victoire des Bleus sur le score de 15 à 22. Mais il reste l'Italie ce samedi et le match de classement pour finir la compétition. Comme l'a très bien notifié Sport 24, plusieurs joueurs étaient présents dans le premier groupe qui a joué les 3 premiers matchs, dont l'Irlande dans le Tournoi 2020. Mais tous n'ont pas consommé leurs 3 feuilles de matchs. Quelques joueurs peuvent donc postuler à un dernier match, notamment pour le match de classement. On pense notamment à Romain Ntamack, non retenu pour l'Italie car blessé à une cuisse.

Il reste donc 3 joueurs encore sélectionnables, mais qui ne pourront jouer qu'un seul match : Romain Ntamack, Baptiste Serin et Teddy Thomas. Anthony Bouthier et François Crois ont dû déclarer forfait pour la fin de la compétition. Face à l'Italie, le staff français a convoqué 15 nouveaux dans la liste des 31, mais également des anciens comme Uini Atonio ou Brice Dulin. On compte également Sacha Zegueur, joueur de Pro D2 évoluant à Oyonnax.