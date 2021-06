XV de France. Quelle composition pour le premier test face aux Wallabies ?

Le XV de France va affronter l'Australie à trois reprises cet été. Une équipe pourrait jouer le 1er et le 3e test, l'autre pour le deuxième test du mardi. A vos votes.



Le XV de France s'est envolé pour l'Australie lundi en vue de la tournée face aux Wallabies. Si les Bleus doivent rester en quarantaine pendant 14 jours, ils se sont rapidement mis au travail en vue des trois tests. Le sélectionneur Fabien Galthié a dû composer sans les finalistes pour cette tournée. Il a aussi choisi de laisser des éléments au repos comme Jalibert. Aussi, le groupe de 42 joueurs qui va défier les Australiens fait la part belle aux joueurs sans sélection. L'occasion pour eux de se montrer en vue de la Coupe du monde et de pourquoi pas gagner une place dans le groupe des titulaires habituels. Tournée australienne. Avec Jaminet, Macalou, Azagoh, Vili et Le Bail : la liste des 42 est enfin là !On ne connaît pas encore la composition pour le premier match qui aura lieu le 7 juillet. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'équipe qui sera alignée ce jour-là devrait également le troisième match le 17 juillet. Une seconde équipe serait concoctée pour la rencontre du 13 juillet. Un choix à la fois logique compte tenu du temps de récupération, mais aussi tactique. Qui seront les joueurs qui auront la chance d'affronter deux fois les Wallabies ? Nous vous proposons de voter pour composer votre équipe pour ces deux matchs.