XV de France - Quelle composition pour le 1er test-match en Australie ?

Allez, c'est reparti : on enfile le costume de sélectionneur, et on choisit son XV de France pour défier l'Australie.

France - Australie, c'est dans moins d'une semaine. Le mercredi 7 juillet, pour être plus précis ! Avec 22 néophytes, les Bleus sont très expérimentés. Les blessés (Ollivon, Fickou, Serin) s'ajoutent aux joueurs laissés au repos (Haouas, Le Roux, Vakatawa) et aux finalistes (Toulousains et Rochelais)... Fabien Galthié a donc pioché profondément dans le réservoir. Reste à faire une équipe. Les avants Devant, seul Anthony Jelonch apparait comme un partant certain : le futur Toulousain a été nommé capitaine. Rare joueur expérimenté du groupe, Romain Taofifenua est aussi une évidence. Mais plusieurs questions sont sans réponse. Qui chez les talonneurs, Etrillard, Fourcade ou Barlot ? Sekou Macalou va-t-il (enfin) revenir ? Bamba et Gros seront-ils doublés par Hounkpatin ou Forletta ? Qui associer à Taofifenua en 2e ligne ? Pesenti a une jolie cote, mais Geraci a un immense potentiel... Les arrières Derrière, on scrutera de près la charnière. Si Louis Carbonel part favori à l'ouverture, avec qui l'associer ? Baptiste Couilloud a plus d'expérience internationale, mais on mettrait bien une pièce sur l'excellent Teddy Iribaren... XV de France - L’heure de Louis Carbonel ?Le reste de la ligne peut faire mal. Entre Penaud, Thomas et Vincent, certains sont habitués sont toujours là. Bouthier comme Villière sont à la relance. Danty sort d'une belle saison... Mais attention aux surprises. Raka peut-il s'incruster dans le XV de départ ? Quid de la grosse cote Jaminet ? Ou de Cordin, souvent appelé mais jamais aligné ? A vous de jouer !