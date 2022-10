XV de France. Dans la cage ou en 3e ligne ? Pour Thibaut Flament le choix est limpide

Vu comme un polyvalent par le staff des Bleus, le Toulousain Thibaut Flament s'est exprimé sur sa préférence entre le numéro 4 et le numéro 6.

Je préfère jouer en deuxième ligne. C’est le poste auquel j’évolue depuis plus longtemps et où je me sens le plus à l’aise." Au moins, Thibaut Flament n'est pas du genre à tergiverser. Interrogé en conférence de presse ce mercredi sur sa polyvalence entre la 2ᵉ et la 3ᵉ ligne, l'ancien joueur des Wasps a donné un avis, clair, concis et limpide sur sa préférence. Avant de compléter : "J’y ai plus de repères et d’automatismes. Cela dit, j’aime aussi jouer en troisième ligne. J’aime avoir cette polyvalence, même si c’est vrai qu’à la base, je préfère évoluer dans la cage, en deuxième ligne."