XV de France. ''On va les trucider'', le plus célèbre devin de l'ovalie prophétise une déroute des All Blacks

Vincent Moscato est confiant : les Bleus de Galthié sont dans le top 3 mondial et vont dominer les All Blacks en novembre. Première étape d'une série prometteuse : battre le Japon ce week-end.

Ce samedi, le XV de France entame sa série de tests d'automne face au Japon. Mais Vincent Moscato, jamais avare de mots forts, pense déjà au match contre les All Blacks. Dans son style bien à lui, l'ancien talonneur se montre confiant : pour lui, la France est dans le Top 3 mondial et a de quoi dominer la Nouvelle-Zélande.

"On va les trucider"

Vincent Moscato l'affirme haut et fort sur les ondes de RMC : "On est dans le top 3 mondial. Je suis persuadé." Un avis tranché, qu'il justifie par la récente montée en puissance des Bleus. En évoquant la dernière Coupe du monde et la victoire des Français contre les Blacks, Moscato imagine un match retour au résultat identique.

Selon lui, si les All Blacks commettent autant de maladresses et perdent des ballons, "ils vont prendre des contre-attaques" et "on va les trucider". Pour Moscato, les lignes arrières françaises sont meilleures et plus agressives : "On a des mecs qui sont meilleurs qu'eux derrière."

Un calendrier rude

Avant d'affronter la France, la Nouvelle-Zélande devra se mesurer à l'Irlande. Moscato prédit une "méchante limonade" pour les hommes de Robertson. À ses yeux, l'Irlande est redoutable, d'autant que comme les autres équipes, elle hisse son niveau de jeu pour éviter la défaite. Moscato s'attend à ce que les Irlandais viennent cueillir les All Blacks.

🗣 "On est largement au niveau, et tu verras qu'à Twickenham, ce n'est pas impossible qu'on gagne." 🔥 pic.twitter.com/dIbYwOaZCS — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 5, 2024

Le ton est donné. Moscato va même jusqu'à annoncer une double défaite pour les All Blacks, contre l'Irlande puis contre la France. Une séquence qui, selon lui, confirmerait que les Bleus se placent sans conteste parmi les trois meilleures nations mondiales.

Les Bleus dans le top mondial, vraiment ?

Pour Moscato, le débat est clos. Si on devait établir un Top 3, "tu mets les Blacks et les Sud-Africains avec nous, pas devant nous." Moscato tempère toutefois son enthousiasme : même si le XV de France est au top, il admet qu'il est aussi possible de perdre face à six ou sept équipes.

En attendant de retrouver la Nouvelle-Zélande, les Bleus devront rester concentrés pour bien débuter face au Japon. Mais avec Moscato, les Bleus sont déjà dans le futur, prêts à rivaliser avec les géants du rugby mondial.