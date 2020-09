XV de France - Maxime Mermoz proche de la sélection algérienne ?

Dernièrement, l'ancien international français Maxime Mermoz a émis le souhait de jouer pour un autre pays que la France : l'Algérie.

Maxime Mermoz, ancien international français, a connu une fin de saison difficile avec une blessure pendant son passage au Stade Toulousain. Après Perpignan et Toulon, il avait décidé de changer d'air et de tenter l'Angleterre avec les Leicester Tigers et les Newcastle Falcons jusqu'en 2008. De retour en France et dans son club de coeur, le Stade Toulousain, Maxime a connu une belle première saison avant de se blesser. Désormais libre, il avait avoué à Actu Rugby son désir de continuer dans le rugby, jusqu'à rentrer en contact avec un club de niveau inférieur. Ça ne s'est malheureusement pas fait : "J’ai failli signer dans un club de plus petit niveau, pour les aider et se développer. Mais j’ai imposé certaines conditions, qui étaient pourtant à leur avantage. Mais ça ne l’a pas fait, donc pour l’instant, il n’y a toujours rien pour moi". Mermoz est un dommage collatéral de la crise sanitaire qui touche le rugby.

Sans club, le joueur de 34 ans ne souhaite pas s'arrêter là, comme il l'a déclaré à Actu Rugby : "Je ne souhaite pas arrêter ma carrière, j’ai toujours envie de toucher du ballon, et surtout aider et développer un club.» Maxime Mermoz se tient prêt physiquement à en découdre : "Je suis un sportif dans l’âme. Je continue à m’entretenir". Vous connaissez Maxime Mermoz sous le maillot bleu, mais ce dernier a été en contact avec la sélection algérienne et le vice-président Mourad Gherbi qui lui a suggéré de "participer au Mondial si l'Algérie se qualifie" : "Les aider, pourquoi pas. Depuis mes 15 ans, le rugby m’a beaucoup donné et je n’ai qu’une envie, c’est de faire en retour beaucoup de choses avec un club ou une fédération".

Mais est-ce possible ? Le règlement World Rugby est évidemment formel, la règle 8.4 de "représentation unique" stipule que "dès lors qu’un Joueur s’est engagé en faveur d’une Fédération spécifique, par sa participation dans le cadre d’un Match ou d’une Tournée dans les circonstances identifiées aux Règlements 8.3 ou 8.4 du présent Règlement, ledit ne sera pas en mesure de changer de « nationalité de rugby » qui devient fixe". Maxime Mermoz a participé à 35 matchs internationaux sous le maillot bleu, donc "la première Equipe représentative nationale". Le terrain algérien est donc impossible selon ces règles, mais Maxime Mermoz n'a pas précisé une autre possibilité de participer au Mondial : le staff algérien. Pour Actu Rugby, il précise qu'il a la "volonté d'aider la fédération algérienne de rugby". Mais les possibilités d'aides en dehors du terrain sont infinies. Qui sait ?