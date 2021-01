XV de France - Les restrictions frontalières empêcheront-elles les Bleus d'aller en Australie ?

Cet été, les Bleus doivent se rendre en Australie pour y disputer 3 tests. Mais les restrictions aux frontières pourraient causer quelques soucis.

Une ''mini Coupe du Monde'' cet été en Australie avec la France ?Les Bleus iront-ils en Australie l'été prochain ? Rien n'est moins sûr, à l'heure d'écrire ces lignes. Si le XV de France a prévu d'aller défier les Wallabies sur leurs terres les 3, 10 et 17 juillet prochains, vous n'êtes pas sans savoir que l'île-continent, à l'instar de la Nouvelle-Zélande, a fermé ses frontières au grand public depuis le début de la pandémie, en mars 2020. Et avec réussite puisque le pays des kangourous fait partie de ceux qui ont le mieux géré cette crise sanitaire mondiale, avec "seulement" 28 000 cas recensés depuis l'an dernier, pour 909 décès. À titre de comparaison et bien que la France compte près du triple d'habitants (67 millions contre 25), l'Hexagone compte à ce jour près de 3 millions de cas au total, pour plus de 71 000 qui furent fatals.

Même si l'Australie a conclu des accords pour obtenir des vaccins anti-Covid, il se dit que ceux-ci ne devraient pas arriver avant fin-février aux antipodes. Pour autant, "même si une grande partie de la population est vaccinée, nous ne savons pas si cela empêchera la transmission du virus", a déclaré le secrétaire du département de la Santé, Brendan Murphy, à l'antenne de la chaîne ABC. De fait, ce proche conseiller du gouvernement a estimé qu’il ne fallait compter sur le retour d’une circulation fluide aux frontières en 2021. "Je pense que nous aurons encore pendant la majeure partie de l’année d’importantes restrictions aux frontières."

Et nos Bleus dans tout ça, alors ? Jusqu'à preuve du contraire, ils devraient bien pouvoir atterrir sur la Gold Coast, le gouvernement "Aussi" pouvant accorder des dérogations pour les cas particuliers, comprenez les expatriés australiens, les résidents permanents ou... les sportifs de haut niveau. Néanmoins, si "l'île aux surfeurs" a aussi bien contenu l'épidémie, c'est également grâce à sa poigne de fer au sujet de ses restrictions. Ainsi, chaque personne traversant les frontières doit observer une période de quatorzaine incompressible à l'hôtel, et à ses frais (environ 1900€) !

Les Pumas et les Blacks avaient ainsi pu disputer le dernier Rugby Championship en respectant une bulle sanitaire stricte une fois arrivés sur le sol trans-tasmanien. De plus, comme le rappelle le Midol dans son édition du vendredi, bon an, mal an, l'Open d'Australie se déroule actuellement à Melbourne. Si la majorité des tennismen présents bénéficient d'un passe-droit rare sur l'île-continent (une permission de sortie de 5 heures par jour et en suivant un trajet bien dessiné pour aller s'entraîner), d'autres ont malgré eux lancé une piqûre de rappel bienvenue aux organisateurs de la prochaine tournée des tricolores. Ceux, qui pour venir ont - malgré eux - pris un avion avec des personnes recensées positives à leur arrivée, sont considérés "cas contacts" et donc interdits de mettre un pied en dehors de leur chambre durant ces 14 jours. La Kazahke et 28ème joueuse mondial Yulia Putintseva peut en témoigner. À l'administration des Bleus de bien choisir le vol de ses protégés !