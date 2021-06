XV de France : les Bleus sur le pont, à quelle heure pour défier l'Australie ?

Le XV de France est en pleine préparation de son premier test-match contre l'Australie, qui aura lieu le 7 juillet.

Les Bleus sont sur le pont. Privé des finalistes du TOP 14, de certains cadres blessés (Ollivon) ou laissés au repos (Jalibert), le XV de France new look prépare sa tournée estivale, qui lui offre trois tests face aux Wallabies. Déjà présente - et isolée, COVID oblige - sur le sol australien, la sélection a d'ailleurs eu droit à son premier entraînement à haute intensité.

XV de France. Les Bleus pris en plein reconfinement à Sydney, le premier match délocaliséProblème, le COVID est de retour à Sydney. Le premier test, prévu le mercredi 7 juillet, sera donc délocalisé du côté de Brisbane. Mais à quelle heure le coup d'envoi sera-t-il donné ? Si les dates des trois rencontres (7 juillet, donc, mais aussi les 13 et 17 juillet) sont connues depuis le mois de mai, l'horaire n'avait pas filtré. Sur son site, la FFR rapporte que le coup d'envoi du premier test-match sera donné à 12h00, heure française.

Pour rappel, c'est Canal+ qui diffusera cette tournée dans l'hémisphère sud.