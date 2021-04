XV de France. Les Bleus seront-ils favoris en 2023 ?

En 2023, le XV de France sera-t-il favori de la Coupe du monde ? Les Bleus auront plus d'expérience et de confiance.

En terminant deux fois de suite à la deuxième place du Tournoi des 6 Nations derrière l'Angleterre puis le Pays de Galles, le XV de France a endossé le costume du Poulidor du rugby. Une équipe avec du panache mais qui n'arrive pas à conclure. Il y a bien sûr une certaine dose de déception chez les Bleus et on peut la comprendre, car on se souvient rarement des deuxièmes. Ce sont des compétiteurs qui visaient un premier succès dans cette compétition depuis 2010 pour valider les efforts et la progression. Cependant, il s'agit de rappeler qu'il s'agit ici des meilleurs résultats pour le XV de France depuis ce Grand Chelem il y a dix ans. Avant l'ère Galthié, les Tricolores étaient abonnés à la 4e place, occupée à 5 reprises. Il ne faut pas oublier que les Bleus ont terminé au cinquième rang en 2016 et même à la sixième place en 2013 à deux ans de la Coupe du monde. Deux ans, c'est justement ce qui nous séparent du Mondial qui aura lieu en France. D'ici là, le groupe emmené par Fabien Galthié et son staff va gagner en expérience, en confiance et pourrait endosser l'un des costumes de favoris pour le titre.

On le sait, le vécu est primordial pour remporter une Coupe du monde. En 2019, le XV de France s'était présenté avec un groupe de 26,5 ans de moyenne d'âge et 26 sélections pour un total de 806. Depuis la prise de fonction du nouveau sélectionneur, il y a eu un rajeunissement dans les lignes. Mais face à l'Ecosse, la moyenne d'âge était également de 26 ans pour seulement 23 sélections. C'est encore trop peu pour espérer l'emporter au niveau mondial. A titre comparatif, l'Afrique du Sud championne du monde totalisait 1054 sélections au coup d'envoi du Mondial (34 sélections en moyenne) pour une moyenne d'âge avoisinant les 28 ans (27,8). Si vous on parle de cette marque, c'est parce que c'est l'âge moyen tous les vainqueurs de la Coupe du monde depuis 1999 : 28 ans pour les Wallabies cette année-là et les Blacks en 2011, 27 pour les Boks en 2007, 29 ans pour les Anglais en 2003 et les Néo-Zélandais en 2015. Fabien Galthié, grand fan de chiffres, a-t-il composé son groupe afin d'atteindre cette marque en 2023 ? C'est une possibilité.