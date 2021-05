XV de France - Les Bleus en tournée au Japon en 2022 ?

C'est presque inédit, fou, attrayant : l'an prochain, les Bleus disputeront 2 tests de leur tournée d'été au Japon face aux Brave Blossoms d'après RMC Sport.

Étant donné la cote rugbystique exceptionnelle de ce pays depuis quelques années maintenant, ce sera une destination aussi alléchante qu'importante. À un peu plus d'un an de la Coupe du monde 2023 organisée sur le sol français, les Bleus se rendront en effet au Japon à l'été 2022, d'après RMC Sport. Ce sera pour y disputer 2 tests de leur tournée d'été, avant de pourquoi pas les retrouver en novembre, à Toulouse, comme cela est évoqué au sein de la Fédération depuis plusieurs mois. Un test - désormais - grandeur nature pour les ouailles de Fabien Galthié, toujours en construction avec 2 saisons déjà exceptionnelles depuis sa prise de pouvoir.

Kotaro Matsushima, LA recrue qu'il fallait à l'attaque clermontoise

L'an passé, on rappelle que l'idée d'un périple conduisant au pays du soleil levant avait déjà été évoquée, avant d'être complètement abandonnée à cause de la situation sanitaire. Pour la première fois depuis 1984 et sans compter la CDM 2019, les Tricolores se rendront donc au Japon, où ils retrouveront probablement Kotaro Matsushima, la star nippone évoluant à Clermont. Cet été, c'est en Australie que les Français se rendront, où malgré quelques hics (reconfinement à Melbourne, absence des finalistes, importants coups financiers...), la tournée ne serait pour l'heure pas menacée.

XV de France. La tournée en Australie menacée par la fermeture des frontières ?